Support
A set of white smart light bulbs, a wireless remote, and a square hub, all with a consistent modern design.

Startsett: 3 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Dimmer switch

Denne startsettet, som inkluderer Hue Bridge, en bryter og tre smarte lyskilder med mykt hvitt lys, hjelper deg enkelt i gang med et smart belysningssystem. Det gir deg et komplett sett for tilpasset styring av belysningen og alle de tilhørende belysningsfunksjonene hjemme.

Sokkel

Lysfarge

Form

Modell

Pakning

Varen er nesten utsolgt fra lager

Energimerke F
  • Kjøp nå, betal senere med Klarna
  • Gratis frakt over 500 kr
  • 30 dagers gratis retur
  • 2-4 dagers levering
  • Sikker Utsjekk

Høydepunkter

  • White
  • Opptil 1055 lumen*
  • Varmt hvitt lys
  • Hue Bridge inkludert
  • Hue Bridge inkludert
Se alle produktspesifikasjonene
Find your product manual

Spesifikasjoner

Lyskildens mål

  • Mål (BxHxD)

    61x110

Design og utseende

Holdbarhet

Miljøet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Garanti

Lysegenskaper

Emballasjemål og vekt

Informasjon

Strømforbruk

Service

Tekniske spesifikasjoner

Kontrollsenteret

Lyspæren

Bryteren

Det som er i esken

Hva støttes

Annet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay