Startsett: 3 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Dimmer switch
Denne startsettet, som inkluderer Hue Bridge, en bryter og tre smarte lyskilder med mykt hvitt lys, hjelper deg enkelt i gang med et smart belysningssystem. Det gir deg et komplett sett for tilpasset styring av belysningen og alle de tilhørende belysningsfunksjonene hjemme.
Sokkel
Lysfarge
Form
Modell
Pakning
Nåværende pris er 1159,00 kr
Energimerke F
- Kjøp nå, betal senere med Klarna
- Gratis frakt over 500 kr
- 30 dagers gratis retur
- 2-4 dagers levering
- Sikker Utsjekk
Høydepunkter
- White
- Opptil 1055 lumen*
- Varmt hvitt lys
- Hue Bridge inkludert
- Hue Bridge inkludert
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
61x110