Startsett: 2 stk. E27 smartlyspærer (800)
Denne startsettet, som inkluderer Hue Bridge og to smarte lyskilder med mykt hvitt lys, hjelper deg enkelt i gang med et smart belysningssystem. Det gir deg et komplett sett for tilpasset styring av belysningen og alle de tilhørende belysningsfunksjonene hjemme.
Nåværende pris er 622,30 kr, opprinnelig pris er 889,00 kr
Energimerke F
Høydepunkter
- White
- Opptil 800 lumen*
- Mykt hvitt lys
- Enkelt oppsett
- Hue Bridge inkludert
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
61x110