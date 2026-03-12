Wired dimmer switch (1 kanal)
Om Wired dimmer switch (1 kanal)
Legg til vanlige lys som kan dimmes, i økosystemet til Philips Hue for enkel styring og bekvemmelighet. Med Wired Dimmer Switch kan du styre de fleste tradisjonelle pærer og lamper sammen med Hue‑lysene dine, alt i én sømløs opplevelse. Du trenger ikke å bytte ut antikke lysekroner eller designerarmaturer. Gjør lysene du allerede liker, smarte! Styr dem i Hue-appen, med stemmeassistenter, eller direkte fra veggbryteren. Lag automatiseringer som passer den daglige rutinen din, og legg til lysscener. Den kompakte modulen monteres bak bryteren og drives av strømnettet – uten behov for batterier. Skal du bytte ut en dimmer, trenger du en trykknappbryter for at produktet skal fungere. Takket være Hue‑økosystemet og et pålitelig Zigbee‑nettverk har du alltid kontroll over lysene dine – selv når Wi‑Fi er nede.
- Gjør ikke-smarte lys, smarte
- Styr smarte og ikke-smarte lys
- Angi automatiseringer og lysscener
- Fungerer med eller uten nøytral ledning
- Få tilgang til mer med en Hue Bridge
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103111937
Design og utseende
- Farge
- Lysegrå
- Materiale
- Syntetiske materialer
Miljøet
- Maks fuktighet ved drift
- 20 % <H<70 % (ikke-kondenserende)
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
- Hue Switch følger med
- Ja
- Midtpunkt
- Ja
Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103111937
- Nettovekt
- 0,02 kg
- Bruttovekt
- 0,07 kg
- Høyde
- 141 mm
- Lengde
- 93 mm
- Bredde
- 45 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004296902
Informasjon
- EAN
- 8721103111937
Strømforbruk
- Effektforbruk
- 0,4
Service
- Garanti
- Fem år
Tekniske spesifikasjoner
- Strømnett
- 220–240 V
- IP-klasse
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse III – sikker ekstra lav spenning
- Monteringsalternativer
- Vegg, Tak
Bryteren
- Konfigurerbare knapper
- 1
- Levetid
- 25,000 clicks
- Monteringsalternativer
- vegg
- Støttet kabling
- Koblet med nøytralleder, Koblet uten nøytralleder
- Utgangskanal
- 1 kanal
- Støttet brytertype
- Trykk, Vippebryter
- Lyspærebelastning
- 5–200 W bakkantdimming for LED (inkl. dimbare LED‑forkoblinger), 5–20 W LED-forkant, 20–200 W halogen, glødepære – bakkant, 20–150 W halogen, glødepære – forkant
- Lysdimmerbelastning
- Forkant, Bakkant
Hva støttes
- Kompatibel med effektfunksjonen
- Yes
- Philips Hue-appen
- iOS 17 eller nyere, Android 12.0 og nyere
- WiFi
- Fungerer uten Wi-Fi
- Definert støtteperiode
- Minimum 48 måneder etter introduksjonsdato
- Maks. antall tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kommunikasjonsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-funksjonalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshuber (thread border-rutere)
Annet
- Brukerhåndbok
- User Manual
- Avhending av produktet
- Ved slutten av (den økonomiske) levetiden skal produktet kastes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet ditt bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse
- Demontering
- Ingen demonteringsinformasjon tilgjengelig