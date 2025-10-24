Support
Nærbilde av fronten på LIGHTSTRIPS Neon utendørs strip light 10 m

Neon utendørs strip light 10 m

Legg til en leken glød i uterommet med neon utendørs strip light. Chromasync™-teknologi gir deg presis fargematching for vakre gradienter på terrasse, stier og planter. Få klart, ekte hvitt lys i enhver naturlig tone for praktisk utendørsbelysning. Lysscener og dynamiske effekter som kan tilpasses, skaper perfekt atmosfære for ethvert utendørsøyeblikk. Installasjonen er enkel – koble til et standarduttak med den medfølgende lavvolts strømforsyningen, eller integrer den med det eksisterende lavvoltsoppsettet.

Størrelse

Høydepunkter

  • Tilpassbare scener og effekter
  • Chromasync™ presisjonsfargeblanding
  • Sterkt, ekte hvitt lys
  • 1100 lumen
  • App og talekontroll
Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Farge

    Hvitt

  • Farge(r)

    Multi Color

  • Materiale

    silikon

Holdbarhet

Miljøet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Lysegenskaper

Lyslenke/Lightstrip

Diverse

Emballasjemål og vekt

Informasjon

Strømforbruk

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Lyspæren

Det som er i esken

Hva støttes

Annet

