Flux strip light 6 m
Flux strip light gir en fin lyslinje for å dekke innendørsrom med en jevn fargegradient takket være Chromasync™-presisjonsfargeblanding. Lys opp hjørner med de reneste tonene av hvit med dedikerte hvite og varme LED-lys. Bruk Flux strip light bak TV-skap, rundt sengehjørner og langs bokhyller for å legge til mykt, indirekte lys som passer enhver stemning. Fleksibel installasjon – kutt, bruk om igjen og forleng for å tilpasse strip light til ethvert rom. Få full kontroll, tilpasning og personlige lysscener med den prisbelønte Hue-appen og stemmestyring.
Høydepunkter
- Customizable scenes and effects
- Chromasync™ precision color blending
- Bright, true white light
- 2000 lumens
- Cuttable, extendable, and reusable
Full kontroll helt uanstrengt
Enten du vil sette en vakker lysscene, angi stemningsmatchende effekter eller bare kontrollere lysstripene dine – gjør alt uanstrengt med Hue appen eller stemmestyring. Integrer lysremsene med alle Philips Hue lamper, pærer og smartkontroller med en Hue Bridge Pro. Bridge Pro gir deg også full kontroll over strip lights i hele hjemmet, hvor som helst i verden, og lar deg planlegge automatiseringer.
Fremragende belysning, laget for å bli sett
OmniGlow strip light gir den beste belysningsopplevelsen. Få en jevn og ensartet lyslinje med OmniGlow-teknologi og en spredende hylse som skjuler LED-spotter. OmniGlow er dristig nok til å skinne som lamper med rettet lys og bli midtpunktet i rommets design. Den overlegne lysstyrken gjør den perfekt til en arbeidslampe, mens den avanserte 16-biters brikken sørger for ultrajevne og naturlige dynamiske effekter som garantert vil gjøre ethvert innendørsrom ekstra oppslukende.
Mer lyssterkt og hvitt enn noensinne
La alle hjørner stråle med lyssterkt, ekstra lyssterkt eller naturlig hvitt lys. Strip lights er designet med dedikerte hvite og varmhvite LED-lys og leverer de reneste og klareste hvittonene. Med en kraftig lysstyrke på opptil 6000 lumen får du god veggbelysning eller funksjonell belysning, noe som kan gi økt fokus og velvære.
Dekorer og gjør alle innendørs rom litt bedre.
Velg mellom fargerike, stemningsskapende eller helt hvite fargetoner for å skape den perfekte atmosfæren med et spredt lys som dekker vegger, gulv og tak. Chomasync™-teknologien gir presisjon og stabil fargeblanding som igjen gir sømløse fargeoverganger overalt. Gjør rommet ditt personlig med vakre lysscener og dynamiske effekter som passer til enhver stemning og anledning. Klipp dem slik at de passer hvor som helst – fra hjørner til vegger og tak til trapper.
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Farge(r)
Multi Color
Materiale
silikon