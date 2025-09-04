Lysere og hvitere enn noensinne

Gjør hvert hjørne strålende med klart, ultralyst og ekte hvitt lys. Disse stripene er designet med dedikerte hvite og varmhvite LED-lys, og leverer de reneste og klareste hvittonene. Og med en ultrasterk lysstyrke på opptil 6000 lumen, vil du også nyte kraftig veggbelysning eller funksjonell belysning, som hjelper deg å fokusere på oppgaver eller komme deg videre med daglige aktiviteter. Få følelsen av naturlig dagslys innendørs med fullspektret dagslys. Nyt det bredeste spekteret av hvite toner, fra de varmeste gule tonene i en solnedgang til de kjøligste hvite nyansene i en blå vinterhimmel.