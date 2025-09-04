Support
  • Chromasync™ presisjonsfargeblanding
  • Fleksibel for kreative installasjoner
  • Tilpassbare scener og effekter

Ofte kjøpt sammen

Se alle produkter

Fornye uterommet med en fin linje av lys

Philips Hue utendørs stripelys – den morsomme og praktiske måten å få uteområdene dine til å skinne på. Banebrytende teknologi møter fleksibel design for å skape fargerike stemninger, spennende funksjoner og klart funksjonelt lys. 

En lengde med Flux- og OmniGlow-stripelys
Et utvendig sitteområde opplyst med myke toner av lilla og varmhvitt lys fra lysremser skjult under et trinn og en vegg, noe som skaper en opplysende effekt.

Forvandle uterom med lys

Uansett om det regner eller skinner, når du fyller uterommet ditt med lys til alle årstider. Velg mellom livlige, stemningsfulle farger eller ekte hvite toner for å skape den perfekte stemningen ved å opplyse stier, terrasser og planter med lys. Chomasync™-teknologien gir presisjon og konsekvent fargeblanding for å skape sømløse fargeoverganger i hvert hjørne. Gjør tiden i bakgården magisk med tilpassbare lysscener og dynamiske effekter. Disse værbestandige lysremsene er designet for å passe til balkongrekkverk, takhyller på terrassen og trappetrinn på verandaen, og du kobler dem ganske enkelt til et strømuttak ved hjelp av den medfølgende lavvoltsstrømforsyningsenheten. 

En soveromsbalkong over en garasjeport, begge opplyst av lysremser skjult under takhyller som skinner i sterkt hvitt lys.

Fyll natten med klart, ekte hvitt lys

Opplev dagslys etter solnedgang med utendørs stripelys. Lys opp hagen, gård og uteplassen med rene hvite toner drevet av dedikerte hvite og varmhvite LED-lys. Disse lysstripene er perfekte for hagearbeid sent på kvelden, sport etter mørkets frembrudd eller forberedelser til grilling, og gir den ultimate funksjonelle belysningen for enhver utendørsoppgave. Uansett tid på døgnet vil din utendørs oase skinne klarere enn noensinne!

Et par spiser på terrassen med neonlys som omkranser et tre og et blomsterbed og lyser i rosa fargetoner.

Lag en oase av neon   

Bøy den, form den og elsk den. Neon utendørs lysremse med sin fleksible design kan forvandle hagen eller gårdplassen din til et lekent paradis med sitt levende neonlys. Laget for å være iøynefallende, bruk det direkte lyset til å sette den ultimate stemningen, fra avslappede lounge-vibber til en fullskala dansefest under stjernene! Chromasync™-teknologi tilbyr presis fargetilpasning for å skinne vakre neongradienter på trær, planter, fontener og hagemurer. Værbestandig og enkel å installere – koble denne lysremsen til en vanlig stikkontakt ved hjelp av den medfølgende lavvoltsstrømforsyningen.

En person bruker Hue appen på smarttelefonen sin til å styre skjulte Flux utendørslysstriper på en terrasse som lyser i rosa og oransje lys.

Få total og uanstrengt kontroll

Enten du vil sette opp en vakker lysscene til en fest i hagen, sette stemningsmatchende effekter til middag på terrassen, eller bare kontrollere lysstripene dine for å få unna oppgaver – kan du gjøre alt enkelt med Hue appen eller stemmestyring. Integrer utendørs stripelys med alle Philips Hue utendørslys ved hjelp av en Hue Bridge Pro. Bridge Pro gir deg også full kontroll over lysstripene dine i hele hjemmet, hvor som helst i verden, og lar deg planlegge automatiseringer.   

Utforsk Hue appen

Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Farge

    Hvitt

  • Farge(r)

    Multi Color

  • Materiale

    silikon

Holdbarhet

Miljøet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Lysegenskaper

Lyslenke/Lightstrip

Diverse

Emballasjemål og vekt

Informasjon

Strømforbruk

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Lyspæren

Det som er i esken

Hva støttes

Annet

Støtte for Hue

Trenger du hjelp?

Kundestøtte er tilgjengelig 24/7, 7 dager i uken.

Gå til brukerstøtten

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay