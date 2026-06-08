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An image of a football stadium on a TV surrounded by green tones of light promoting Hue Sports Live lighting sale.

Sports Live-salg: opptil 25 % rabatt

Få 15 % rabatt når du kjøper to eller flere salgsvarer. Legg til Bridge for å få 25 % rabatt.

An image of a football stadium on a TV surrounded by green tones of light promoting Hue Sports Live lighting sale.

Sports Live-salg: opptil 25 % rabatt

Få 15 % rabatt når du kjøper to eller flere salgsvarer. Legg til Bridge for å få 25 % rabatt.

50 produkter
Opptil 25 %
Nærbilde av fronten på GU10 – smart spotlight – (3-pakning)

GU10 – smart spotlight – (3-pakning)

Hvitt og farget lys
Opptil 400 lumen
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Opptil 25 %
Nærbilde av fronten på Innfelt Centura spotlight (trepakning)

Innfelt Centura spotlight (trepakning)

Inkluderer GU10-lyskilde
70 mm diameter på åpning
Justerbart hode
Smalstrålet
Opptil 25 %
Nærbilde av fronten på Infuse, medium vegglampe

Infuse, medium vegglampe

Integrert LED
Bluetooth-styring via app
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

Legg til en Bridge

Flere funksjoner og 25 % rabatt med Bridge!

Kjøp Hue Bridge
Opptil 25 %
Nærbilde av fronten på Flux ultra-bright LED-strip 3 m

Flux ultra-bright LED-strip 3 m

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Ultraklart, ekte hvitt lys
2900 lumen
Opptil 25 %
Nærbilde av fronten på Dimmer switch

Dimmer switch

Trådløs installasjon
Batteridrevet
Enkel tilgang til lysscener
Bruk den som en fjernkontroll
Opptil 25 %
Nærbilde av fronten på Flux ultra-bright LED-strip 5 m

Flux ultra-bright LED-strip 5 m

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Ultraklart, ekte hvitt lys
4800 lumen
Opptil 25 %
Nærbilde av fronten på Signe gradient gulvlampe

Signe gradient gulvlampe

Svart
Bluetooth-styring via app
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Opptil 25 %
Nærbilde av fronten på Flux LED-strip 10 m

Flux LED-strip 10 m

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
2000 lumen
Opptil 25 %
Nærbilde av fronten på A60 – E27 smartlyspære – 1100

A60 – E27 smartlyspære – 1100

Opptil 1100 lumen
Dagslys i hele spekteret
Meget lav dimming 0,2 %
Chromasync™-presisjonsfarge
Opptil 25 %
Nærbilde av fronten på Pære - E14 lyspærer - 2-pakning

Pære - E14 lyspærer - 2-pakning

Hvitt og farget lys
Umiddelbar styring via Bluetooth
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Opptil 25 %
Nærbilde av fronten på Calla utendørs sokkel

Calla utendørs sokkel

Lav spenning
Matt svart finish
105 x 252 mm
PSU selges separat
Opptil 25 %
Nærbilde av fronten på Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 3-pakning

Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 3-pakning

Opptil 806 lumen
Essential hvitt lys
Lav dimming ned til 2 %​
Essential-farge ​
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Spørsmål og svar

Når er Sports Live-salget på belysning?

Hvilke produkter er inkludert i smart belysningstilbudene?

Hvordan kan jeg holde meg oppdatert på Philips Hue-tilbud som Sports Live-kampanjen?

Vilkår

  • Denne kampanjen er gyldig til kl. 23:59 den 21. juni 2026.
  • Legg to (2) eller flere salgsvarer i handlekurven og få 15 % rabatt på totalprisen på kvalifiserte kampanjeprodukter. Hvis en Hue Bridge er en av disse salgsvarene, får du 25% rabatt på totalprisen på kvalifiserte kampanjeprodukter.
  • Rabatten gjelder totalsummen for kvalifiserte kampanjeprodukter i handlekurven når du betaler på https://www.philips-hue.com/no-no/products/promotions/sport-experience.
  • Rabatten kan brukes på maksimalt 25 produkter som en del av denne kampanjen.
  • Denne kampanjen er avhengig av lagerbeholdning, og alle kjøp er regulert av vilkår og salgsbetingelser for Philips Hue.
  • Ved retur av deler av en bestilling, der det er kvalifisert, vil den proporsjonale rabattverdien bli trukket fra refusjonsbeløpet. 
  • Denne kampanjen kan ikke brukes sammen med andre tilbud eller kupongkoder på www.philips-hue.com.
  • Signify Norge AS forbeholder seg retten til å kansellere en kampanje når som helst eller til å endre disse vilkårene og betingelsene ved å publisere dem på nytt.

Les om returprosessen

Opplev fotballsesongen som aldri før med Hue Sports Live og smartlysene dine!

Et bilde av et fotballstadion på en TV omgitt av grønne lystoner som reklamerer for Hue Sports Live-belysningskampanjen.

Store kampøyeblikk

Lysene dine følger hvert øyeblikk – fra avspark til pause og helt til sluttsignalet. 

En vennegjeng feirer et mål sett på TV under en fotballkamp, med Hue Sports Live-funksjonen som får lysene til å reagere med rosa og blå toner.

Alle målene

Lyseffekter utløses i sanntid for å markere hvert mål og feire lagets seire.

Fire venner sitter i sofaen, én holder en fotball, mens de ser på en kamp på TV med Hue Sports Live-funksjonen, der lyset blir rødt når det deles ut rødt kort.

Røde og gule kort

Fra momentumskift til dommeravgjørelser reagerer lysene dine på oppturer og nedturer når de skjer.

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