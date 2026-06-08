- Denne kampanjen er gyldig til kl. 23:59 den 21. juni 2026.
- Legg to (2) eller flere salgsvarer i handlekurven og få 15 % rabatt på totalprisen på kvalifiserte kampanjeprodukter. Hvis en Hue Bridge er en av disse salgsvarene, får du 25% rabatt på totalprisen på kvalifiserte kampanjeprodukter.
- Rabatten gjelder totalsummen for kvalifiserte kampanjeprodukter i handlekurven når du betaler på https://www.philips-hue.com/no-no/products/promotions/sport-experience.
- Rabatten kan brukes på maksimalt 25 produkter som en del av denne kampanjen.
- Denne kampanjen er avhengig av lagerbeholdning, og alle kjøp er regulert av vilkår og salgsbetingelser for Philips Hue.
- Ved retur av deler av en bestilling, der det er kvalifisert, vil den proporsjonale rabattverdien bli trukket fra refusjonsbeløpet.
- Denne kampanjen kan ikke brukes sammen med andre tilbud eller kupongkoder på www.philips-hue.com.
- Signify Norge AS forbeholder seg retten til å kansellere en kampanje når som helst eller til å endre disse vilkårene og betingelsene ved å publisere dem på nytt.
Opptil 25 %
GU10 – smart spotlight – (3-pakning)
Hvitt og farget lys
Opptil 400 lumen
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Nåværende pris er 1 849,00 kr
Opptil 25 %
Innfelt Centura spotlight (trepakning)
Inkluderer GU10-lyskilde
70 mm diameter på åpning
Justerbart hode
Smalstrålet
Nåværende pris er 2 189,00 kr
Opptil 25 %
Infuse, medium vegglampe
Integrert LED
Bluetooth-styring via app
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Nåværende pris er 2 649,00 kr
Opptil 25 %
Flux ultra-bright LED-strip 3 m
Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Ultraklart, ekte hvitt lys
2900 lumen
Nåværende pris er 1 159,00 kr
Opptil 25 %
Dimmer switch
Trådløs installasjon
Batteridrevet
Enkel tilgang til lysscener
Bruk den som en fjernkontroll
Nåværende pris er 259,00 kr
Opptil 25 %
Flux ultra-bright LED-strip 5 m
Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Ultraklart, ekte hvitt lys
4800 lumen
Nåværende pris er 1 729,00 kr
Opptil 25 %
Signe gradient gulvlampe
Svart
Bluetooth-styring via app
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Nåværende pris er 3 799,00 kr
Opptil 25 %
Flux LED-strip 10 m
Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
2000 lumen
Nåværende pris er 2 319,00 kr
Opptil 25 %
A60 – E27 smartlyspære – 1100
Opptil 1100 lumen
Dagslys i hele spekteret
Meget lav dimming 0,2 %
Chromasync™-presisjonsfarge
Nåværende pris er 1 269,00 kr
Opptil 25 %
Pære - E14 lyspærer - 2-pakning
Hvitt og farget lys
Umiddelbar styring via Bluetooth
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Nåværende pris er 1 269,00 kr
Opptil 25 %
Calla utendørs sokkel
Lav spenning
Matt svart finish
105 x 252 mm
PSU selges separat
Nåværende pris er 1 499,00 kr
Opptil 25 %
Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 3-pakning
Opptil 806 lumen
Essential hvitt lys
Lav dimming ned til 2 %
Essential-farge
Nåværende pris er 579,00 kr