17.02.2026

Czy zdarzyło Ci się spacerować po pięknie oświetlonym ogrodzie lub terenie hotelu po zmroku i zauważyć, że światło subtelnie rozjaśnia ścieżkę, ułatwiając poruszanie się bez oślepiania? Za taki efekt często odpowiadają lampy słupkowe – niewysokie, pionowe lampy montowane bezpośrednio w podłożu.

Lampy słupkowe służą do oświetlania przestrzeni na niewielkiej wysokości. W przeciwieństwie do wysokich latarni nie rozpraszają światła na dużym obszarze, lecz kierują je przede wszystkim na ścieżki i powierzchnię wokół siebie. Dzięki temu ułatwiają orientację po zmroku, a jednocześnie stanowią ciekawy element aranżacji ogrodu. To praktyczne rozwiązanie, które łączy bezpieczeństwo z estetyką.