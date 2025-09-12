Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Akcesorium Zewnętrzny kabel przedłużający 5 m

Zewnętrzny kabel przedłużający 5 m

Kabel przedłużający umożliwia zwiększenie odległości między zasilaczem a pierwszym punktem świetlnym w celu zmiany rozmieszczenia punktów świetlnych. Maksymalna łączna długość systemu na jeden zasilacz to 35 metrów.

Najważniejsze cechy produktu

  • Akcesorium
  • Przedłużacz
  • Długość 5 m
  • Czarny
Łatwa instalacja i rozbudowa

Łatwa instalacja i rozbudowa

Rozjaśnij ścieżki w ogrodzie, podświetl dekoracje ogrodowe i rośliny lub stwórz niepowtarzalną atmosferę na patio. Możesz to zrobić samodzielnie, używając reflektorów lub słupków oświetleniowych Hue. Produkty są zasilane niskim napięciem, bezpieczne w użyciu oraz łatwe w instalacji. Pożegnaj się ze skomplikowanymi systemami oświetlenia zewnętrznego: twórz i łącz według własnego upodobania.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Czarny

  • Materiał

    Syntetyk

Trwałość

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Obszar ogrodowy

Różne

Wymiary i waga opakowania

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Obsługiwane wersje

Inne

