Zewnętrzny kabel przedłużający 5 m
Kabel przedłużający umożliwia zwiększenie odległości między zasilaczem a pierwszym punktem świetlnym w celu zmiany rozmieszczenia punktów świetlnych. Maksymalna łączna długość systemu na jeden zasilacz to 35 metrów.
Obecna cena to 99,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- Akcesorium
- Przedłużacz
- Długość 5 m
- Czarny
Łatwa instalacja i rozbudowa
Rozjaśnij ścieżki w ogrodzie, podświetl dekoracje ogrodowe i rośliny lub stwórz niepowtarzalną atmosferę na patio. Możesz to zrobić samodzielnie, używając reflektorów lub słupków oświetleniowych Hue. Produkty są zasilane niskim napięciem, bezpieczne w użyciu oraz łatwe w instalacji. Pożegnaj się ze skomplikowanymi systemami oświetlenia zewnętrznego: twórz i łącz według własnego upodobania.
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Czarny
Materiał
Syntetyk