Zestaw: Taśma LED Plus + Dimmer switch + Bridge Pro

977,99 zł

Wyprzedaż
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Pozycja nie jest już dostępna

Informacje o Zestaw: Taśma LED Plus + Dimmer switch + Bridge Pro

Spersonalizuj swoją przestrzeń z Taśmą LED Plus, ściemniaczem Dimmer Switch i Bridge Pro. Elastyczne inteligentne oświetlenie z bezprzewodową kontrolą i płynnym ściemnianiem.

  • Białe i kolorowe światło
  • Elastyczna i rozszerzalna taśma LED
  • Regulowany, personalizowany ściemniacz
  • Prosta konfiguracja z Bridge Pro
  • Sterowanie aplikacją, głosem lub akcesoriami
  • Przelewy24
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