Zestaw: Taśma LED Plus + Dimmer switch + Bridge Pro
977,99 zł
Cena zestawu wynosi 977,99 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 1058,99 zł
Wyprzedaż
Pozycja nie jest już dostępna
Informacje o Zestaw: Taśma LED Plus + Dimmer switch + Bridge Pro
Spersonalizuj swoją przestrzeń z Taśmą LED Plus, ściemniaczem Dimmer Switch i Bridge Pro. Elastyczne inteligentne oświetlenie z bezprzewodową kontrolą i płynnym ściemnianiem.
- Białe i kolorowe światło
- Elastyczna i rozszerzalna taśma LED
- Regulowany, personalizowany ściemniacz
- Prosta konfiguracja z Bridge Pro
- Sterowanie aplikacją, głosem lub akcesoriami
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8719514875838
Informacje o produkcie
- Hue White and color ambiance Podstawa Lightstrip Plus V4, 2 metry
- 1
- Hue Regulator przyciemnienia Hue Dimmer switch (najnowszy model)
- 1
- Hue Bridge Pro
- 1