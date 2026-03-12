Zestaw: Taśma LED Plus + Sync box + Bridge Pro
2167,99 zł
Cena zestawu wynosi 2167,99 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 2248,99 zł
Wyprzedaż
Pozycja nie jest już dostępna
Informacje o Zestaw: Taśma LED Plus + Sync box + Bridge Pro
Odkryj w pełni wciągające wrażenia z oglądania telewizji dzięki Taśmie LED Plus, Hue Sync box i Bridge Pro. Synchronizuj światła z obrazem, muzyką i grami, ciesząc się błyskawiczną reakcją i pełną kontrolą.
- Białe i kolorowe światło
- Elastyczna i rozszerzalna taśma LED
- Podłącz do 4 urządzeń HDMI
- Prosta konfiguracja z Bridge Pro
- Sterowanie aplikacją, głosem lub akcesoriami
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8719514875852
Informacje o produkcie
- Hue White and color ambiance Podstawa Lightstrip Plus V4, 2 metry
- 1
- Hue Play HDMI Sync Box
- 1
- Hue Bridge Pro
- 1