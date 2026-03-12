Zestaw: Taśma LED Plus + Sync box + Bridge Pro

2167,99 zł

Wyprzedaż
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Pozycja nie jest już dostępna

Informacje o Zestaw: Taśma LED Plus + Sync box + Bridge Pro

Odkryj w pełni wciągające wrażenia z oglądania telewizji dzięki Taśmie LED Plus, Hue Sync box i Bridge Pro. Synchronizuj światła z obrazem, muzyką i grami, ciesząc się błyskawiczną reakcją i pełną kontrolą.

  • Białe i kolorowe światło
  • Elastyczna i rozszerzalna taśma LED
  • Podłącz do 4 urządzeń HDMI
  • Prosta konfiguracja z Bridge Pro
  • Sterowanie aplikacją, głosem lub akcesoriami
  • Przelewy24
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