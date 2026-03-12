Odkryj w pełni wciągające wrażenia z oglądania telewizji dzięki Taśmie LED Plus, Hue Sync box i Bridge Pro. Synchronizuj światła z obrazem, muzyką i grami, ciesząc się błyskawiczną reakcją i pełną kontrolą.

Białe i kolorowe światło

Elastyczna i rozszerzalna taśma LED

Podłącz do 4 urządzeń HDMI

Prosta konfiguracja z Bridge Pro

Sterowanie aplikacją, głosem lub akcesoriami