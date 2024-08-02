* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Wyprzedaż
Hue inteligentny dzwonek wideo + Wewnętrzny czujnik ruchu + 2 czujniki kontaktu w kolorze czarnym
Sprawdzaj, kto jest u Twoich drzwi z dowolnego miejsca – otrzymuj powiadomienia dźwiękowe i w aplikacji, rozmawiaj dzięki dwukierunkowej komunikacji z Hue inteligentnym dzwonkiem wideo, wewnętrznym czujnikiem ruchu i 2 czarnymi czujnikami kontaktu.
Najważniejsze cechy produktu
- Natychmiastowe powiadomienia o ruchu
- Wyraźny obraz wideo w 2K
- Zautomatyzuj swoje światła
- Prosta konfiguracja Bridge Pro
- Kontrola poprzez aplikację, głos lub aksecoria
W tym zestawie
1 x Hue Zestaw Secure z inteligentnym dzwonkiem wideo
Już nie przegap gościa ani dostawy z zestawem inteligetnego dzwonka wideo i inteligentnego dzwonka do drzwi Hue. Błyskawicznie otrzymasz powiadomienia o ruchu w pobliżu i pojawieniu się osoby przy drzwiach, zobaczysz obraz wyraźnie w rozdzielczości 2K wspartej technologią Starlight, a dzięki dwukierunkowej komunikacji bez problemu porozmawiasz z gościem z każdego miejsca w domu. Dzwonek do drzwi wideo natychmiast zapala światła Philips Hue i wysyła powiadomienia, natomiast inteligentny dzwonek do drzwi emituje alerty dźwiękowe. Oba elementy sprawnie współpracują ze światłami i akcesoriami Hue, zwiększając bezpieczeństwo domu za dnia i w nocy.Zestaw Secure z inteligentnym dzwonkiem wideo
1 x Hue Czujnik ruchu Hue Motion sensor
Korzystaj z wykrywania ruchu przez inteligentne oświetlenie. Zasilany z baterii czujnik ruchu Hue można łatwo zainstalować w dowolnym miejscu w domu.Czujnik ruchu Hue Motion sensor
1 x Hue Czujnik kontaktu Secure
Zapewnij sobie poczucie bezpieczeństwa, przebywając zarówno w domu, jak i poza nim, dzięki czujnikowi kontaktu Secure! Zamocuj ten czujnik w drzwiach, oknach, szafkach, sejfach i w innych miejscach za pomocą dołączonej do zestawu taśmy samoprzylepnej. Otrzymuj powiadomienia, gdy czujnik zostanie uruchomiony otwarciem drzwi, okien czy innych miejsc.Czujnik kontaktu Secure
