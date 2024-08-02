1 x Hue Zestaw Secure z inteligentnym dzwonkiem wideo

Już nie przegap gościa ani dostawy z zestawem inteligetnego dzwonka wideo i inteligentnego dzwonka do drzwi Hue. Błyskawicznie otrzymasz powiadomienia o ruchu w pobliżu i pojawieniu się osoby przy drzwiach, zobaczysz obraz wyraźnie w rozdzielczości 2K wspartej technologią Starlight, a dzięki dwukierunkowej komunikacji bez problemu porozmawiasz z gościem z każdego miejsca w domu. Dzwonek do drzwi wideo natychmiast zapala światła Philips Hue i wysyła powiadomienia, natomiast inteligentny dzwonek do drzwi emituje alerty dźwiękowe. Oba elementy sprawnie współpracują ze światłami i akcesoriami Hue, zwiększając bezpieczeństwo domu za dnia i w nocy.