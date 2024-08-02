Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue inteligentny dzwonek wideo + Wewnętrzny czujnik ruchu + 2 czujniki kontaktu w kolorze białym

Hue inteligentny dzwonek wideo + Wewnętrzny czujnik ruchu + 2 czujniki kontaktu w kolorze białym

Sprawdzaj, kto jest u Twoich drzwi z dowolnego miejsca – otrzymuj powiadomienia dźwiękowe i w aplikacji, rozmawiaj dzięki dwukierunkowej komunikacji z Hue inteligentnym dzwonkiem wideo, wewnętrznym czujnikiem ruchu i 2 białymi czujnikami kontaktu.

Najważniejsze cechy produktu

  • Natychmiastowe powiadomienia o ruchu
  • Wyraźny obraz wideo w 2K
  • Zautomatyzuj swoje światła
  • Prosta konfiguracja Bridge Pro
  • Kontrola poprzez aplikację, głos lub aksecoria
W tym zestawie

Zbliżenie przedniej części produktu Hue Zestaw Secure z inteligentnym dzwonkiem wideo

1 x Hue Zestaw Secure z inteligentnym dzwonkiem wideo

Już nie przegap gościa ani dostawy z zestawem inteligetnego dzwonka wideo i inteligentnego dzwonka do drzwi Hue. Błyskawicznie otrzymasz powiadomienia o ruchu w pobliżu i pojawieniu się osoby przy drzwiach, zobaczysz obraz wyraźnie w rozdzielczości 2K wspartej technologią Starlight, a dzięki dwukierunkowej komunikacji bez problemu porozmawiasz z gościem z każdego miejsca w domu. Dzwonek do drzwi wideo natychmiast zapala światła Philips Hue i wysyła powiadomienia, natomiast inteligentny dzwonek do drzwi emituje alerty dźwiękowe. Oba elementy sprawnie współpracują ze światłami i akcesoriami Hue, zwiększając bezpieczeństwo domu za dnia i w nocy.

Zestaw Secure z inteligentnym dzwonkiem wideo
Zbliżenie przedniej części produktu Hue Czujnik ruchu Hue Motion sensor

1 x Hue Czujnik ruchu Hue Motion sensor

Korzystaj z wykrywania ruchu przez inteligentne oświetlenie. Zasilany z baterii czujnik ruchu Hue można łatwo zainstalować w dowolnym miejscu w domu. 

Czujnik ruchu Hue Motion sensor
Zbliżenie przedniej części produktu Hue Czujnik kontaktu Secure

1 x Hue Czujnik kontaktu Secure

Zapewnij sobie poczucie bezpieczeństwa, przebywając zarówno w domu, jak i poza nim, dzięki czujnikowi kontaktu Secure! Zamocuj ten czujnik w drzwiach, oknach, szafkach, sejfach i w innych miejscach za pomocą dołączonej do zestawu taśmy samoprzylepnej. Otrzymuj powiadomienia, gdy czujnik zostanie uruchomiony otwarciem drzwi, okien czy innych miejsc.

Czujnik kontaktu Secure

