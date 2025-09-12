Monitoruj swój dom

Otrzymuj powiadomienia bezpośrednio na swoje urządzenie mobilne za każdym razem, gdy kamera Secure wykryje ruch. Utwórz strefy aktywności lub przesyłek, aby otrzymywać powiadomienia w zależności od tego, co wyzwala ruch — może to być na przykład osoba, zwierzę, pojazd lub przesyłka.