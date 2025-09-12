* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Przełącznik dotykowy
Z łatwością włączaj i wyłączaj światło lub wybieraj ulubione aranżacje świetlne. Przełącznik dotykowy jest całkowicie bezprzewodowy i przenośny. Zapomnij o bateriach – przełącznik jest automatycznie zasilany poprzez każde naciśnięcie przycisku.
Najważniejsze cechy produktu
- Mostek Hue Bridge jest wymagany
- Montaż bezprzewodowy
- Automatyzacja oświetlenia
Przywołaj ulubione aranżacje Philips Hue
Za pomocą przełącznika dotykowego możesz włączać 4 różne fabrycznie zaprogramowane aranżacje świetlne lub włączać i wyłączać światła, przyciskając przycisk. Użyj aplikacji, aby zaprogramować własne ustawienia oświetlenia lub zmieniać ustawienia zaprogramowane przez projektantów oświetlenia. Możesz też używać przełącznika dotykowego bez otwierania aplikacji Philips Hue, a nawet bez połączenia z siecią Wi-Fi.
Zamontuj lub używaj zdalnie
Zamontuj przełącznik dotykowy w dowolnym miejscu dzięki dołączonej płytce montażowej lub odłącz go i noś ze sobą w domu. Wybierz właściwy nastrój na każdy moment dnia.
Zasilanie przez dotyk – nie wymaga baterii
Przełącznik dotykowy jest zasilany energią kinetyczną, co oznacza, że naciskając przełącznik światła, użytkownik generuje energię wystarczającą do sterowania inteligentnym oświetleniem. To prawdziwie bezprzewodowe rozwiązanie niewymagające baterii.
Wymaga mostka Philips Hue
Produkt wymaga połączenia z mostkiem Philips Hue
Zgodność z systemem Apple HomeKit
Podłącz swój przełącznik dotykowy do mostka Philips Hue Bridge i kontroluj każde urządzenie zgodne z systemem Apple HomeKit. Przyciskając przycisk możesz, na przykład, jednocześnie wyłączyć światła i obniżyć temperaturę inteligentnego termostatu.
Łatwa w instalacji
Instalacja trwa tylko chwilę. Wystarczy postępować według instrukcji w aplikacji Philips Hue, aby zacząć. Domyślne ustawienia przełącznika dotykowego pozwolą szybko rozpocząć korzystanie z urządzenia. Od razu po instalacji można dostosować te ustawienia do własnych potrzeb.
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Syntetyk