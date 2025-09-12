Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue Przełącznik dotykowy

Wyprzedaż

Przełącznik dotykowy

Z łatwością włączaj i wyłączaj światło lub wybieraj ulubione aranżacje świetlne. Przełącznik dotykowy jest całkowicie bezprzewodowy i przenośny. Zapomnij o bateriach – przełącznik jest automatycznie zasilany poprzez każde naciśnięcie przycisku.

Najważniejsze cechy produktu

  • Mostek Hue Bridge jest wymagany
  • Montaż bezprzewodowy
  • Automatyzacja oświetlenia
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Znajdź instrukcję obsługi produktu
Przywołaj ulubione aranżacje Philips Hue

Przywołaj ulubione aranżacje Philips Hue

Za pomocą przełącznika dotykowego możesz włączać 4 różne fabrycznie zaprogramowane aranżacje świetlne lub włączać i wyłączać światła, przyciskając przycisk. Użyj aplikacji, aby zaprogramować własne ustawienia oświetlenia lub zmieniać ustawienia zaprogramowane przez projektantów oświetlenia. Możesz też używać przełącznika dotykowego bez otwierania aplikacji Philips Hue, a nawet bez połączenia z siecią Wi-Fi.

Zamontuj lub używaj zdalnie

Zamontuj lub używaj zdalnie

Zamontuj przełącznik dotykowy w dowolnym miejscu dzięki dołączonej płytce montażowej lub odłącz go i noś ze sobą w domu. Wybierz właściwy nastrój na każdy moment dnia.

Zasilanie przez dotyk – nie wymaga baterii

Zasilanie przez dotyk – nie wymaga baterii

Przełącznik dotykowy jest zasilany energią kinetyczną, co oznacza, że naciskając przełącznik światła, użytkownik generuje energię wystarczającą do sterowania inteligentnym oświetleniem. To prawdziwie bezprzewodowe rozwiązanie niewymagające baterii.

Wymaga mostka Philips Hue

Wymaga mostka Philips Hue

Produkt wymaga połączenia z mostkiem Philips Hue

Zgodność z systemem Apple HomeKit

Zgodność z systemem Apple HomeKit

Podłącz swój przełącznik dotykowy do mostka Philips Hue Bridge i kontroluj każde urządzenie zgodne z systemem Apple HomeKit. Przyciskając przycisk możesz, na przykład, jednocześnie wyłączyć światła i obniżyć temperaturę inteligentnego termostatu.

Łatwa w instalacji

Łatwa w instalacji

Instalacja trwa tylko chwilę. Wystarczy postępować według instrukcji w aplikacji Philips Hue, aby zacząć. Domyślne ustawienia przełącznika dotykowego pozwolą szybko rozpocząć korzystanie z urządzenia. Od razu po instalacji można dostosować te ustawienia do własnych potrzeb.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Biały

  • Materiał

    Syntetyk

Ochrona środowiska

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Gwarancja

Informacje o pakowaniu

Serwis

Dane techniczne

Przełącznik

Zawartość opakowania

Obsługiwane wersje

Inne

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay