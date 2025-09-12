Przełącznik dotykowy

Przywołaj ulubione aranżacje Philips Hue

Za pomocą przełącznika dotykowego możesz włączać 4 różne fabrycznie zaprogramowane aranżacje świetlne lub włączać i wyłączać światła, przyciskając przycisk. Użyj aplikacji, aby zaprogramować własne ustawienia oświetlenia lub zmieniać ustawienia zaprogramowane przez projektantów oświetlenia. Możesz też używać przełącznika dotykowego bez otwierania aplikacji Philips Hue, a nawet bez połączenia z siecią Wi-Fi.