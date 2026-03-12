Włącza tradycyjne źródła światła z możliwością przyciemniania do ekosystemu Philips Hue, zapewniając wygodne sterowanie nimi na co dzień. Przewodowy regulator przyciemniania umożliwia sterowanie większością klasycznych opraw razem z istniejącym oświetleniem Hue – w jednym, spójnym systemie. Bez potrzeby wymiany klasycznych żyrandoli czy designerskich opraw. Światło, które już znasz i lubisz wreszcie może stać się inteligentne! Steruj światłem w aplikacji Hue, za pomocą asystentów głosowych lub bezpośrednio poprzez przełącznik na ścianie. Automatyzacje są dopasowane do codziennego rytmu oraz włączone do scen świetlnych. Kompaktowy moduł montuje się za tradycyjnym włącznikiem i jest zasilany sieciowo, dzięki czemu nie wymaga baterii. W przypadku wymiany regulatora przyciemniania wymagany jest przełącznik przyciskowy. Jako część ekosystemu Hue, opartego na niezawodnej sieci Zigbee, zapewnia sterowanie światłem nawet przy braku Wi-Fi. Więcej informacji: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Zmienia tradycyjne światła w inteligentne

Sterowanie inteligentnymi i tradycyjnymi źródłami światła

Automatyzacje i aranżacje świetlne

Działa z przewodem neutralnym lub bez niego

Odblokowuje więcej możliwości z Hue Bridge