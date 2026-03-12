Przewodowy dimmer switch (1 kanał)
Informacje o Przewodowy dimmer switch (1 kanał)
Włącza tradycyjne źródła światła z możliwością przyciemniania do ekosystemu Philips Hue, zapewniając wygodne sterowanie nimi na co dzień. Przewodowy regulator przyciemniania umożliwia sterowanie większością klasycznych opraw razem z istniejącym oświetleniem Hue – w jednym, spójnym systemie. Bez potrzeby wymiany klasycznych żyrandoli czy designerskich opraw. Światło, które już znasz i lubisz wreszcie może stać się inteligentne! Steruj światłem w aplikacji Hue, za pomocą asystentów głosowych lub bezpośrednio poprzez przełącznik na ścianie. Automatyzacje są dopasowane do codziennego rytmu oraz włączone do scen świetlnych. Kompaktowy moduł montuje się za tradycyjnym włącznikiem i jest zasilany sieciowo, dzięki czemu nie wymaga baterii. W przypadku wymiany regulatora przyciemniania wymagany jest przełącznik przyciskowy. Jako część ekosystemu Hue, opartego na niezawodnej sieci Zigbee, zapewnia sterowanie światłem nawet przy braku Wi-Fi. Więcej informacji: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
- Zmienia tradycyjne światła w inteligentne
- Sterowanie inteligentnymi i tradycyjnymi źródłami światła
- Automatyzacje i aranżacje świetlne
- Działa z przewodem neutralnym lub bez niego
- Odblokowuje więcej możliwości z Hue Bridge
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103111937
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Jasnoszary
- Materiał
- Syntetyk
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Przełącznik Hue w zestawie
- Tak
- Element dekoracyjny
- Tak
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103111937
- Waga netto
- 0,02 kg
- Waga brutto
- 0,07 kg
- Wysokość
- 141 mm
- Długość
- 93 mm
- Szerokość
- 45 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004296902
Informacje o pakowaniu
- Kod EAN
- 8721103111937
Zużycie energii
- Moc
- 0,4
Serwis
- Gwarancja
- 5 lat
Dane techniczne
- Zasilanie sieciowe
- 220–240 V
- Kod IP
- IP20
- Klasa ochronności
- Klasa III – Bezpieczne, bardzo niskie napięcie
Przełącznik
- Przyciski z możliwością konfiguracji
- 1
- Czas eksploatacji
- 25,000 clicks
- Opcje montażowe
- ściana
- Obsługiwane okablowanie
- Do instalacji z przewodem neutralnym, Do instalacji bez przewodu neutralnego
- Kanał wyjściowy
- jednokanałowy
- Obciążenie źródła światła
- Obsługuje oświetlenie LED 5–200 W ze ściemnianiem fazowym, Obsługuje oświetlenie LED 5–20 W ze ściemnianiem fazowym, Obsługuje żarówki halogenowe i tradycyjne 20–200 W, Obsługuje żarówki halogenowe i tradycyjne 20–150 W
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Aplikacja Philips Hue
- iOS 17 lub nowszy, Android 12.0 lub nowszy
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Określony okres wsparcia
- Minimum of 48 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów
- 12 (with Hue Bridge)
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funkcjonalność Matter
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Inne
- Instrukcja obsługi
- User Manual
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu