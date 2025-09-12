Żarówka w kształcie reflektorka z z trzcionkiem GU10, świecąca szeroką paletą białego światła - od ciepłej do chłodnej bieli. Odpowiednio dobrany kolor białego oświetlenia pomoże Ci się zrelaksować wieczorem, ułatwi czytanie i koncentrację lub doda energii o poranku . Skorzystaj z łącza Bluetooth, aby łatwo sterować oświetleniem w jednym pomieszczeniu lub połącz żarówkę z mostkiem Philips Hue, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcjonalności inteligentnego oświetlenia.