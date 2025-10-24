2 sztuki, E27
Dwie żarówki E27 White Ambiance świecące szeroką paletą białego światła - od chłodnej do ciepłej bieli. Steruj oświetleniem za pomocą Bluetooth i aplikacji mobilne albo głosowo. Podłącz żarówki do mostka Philips Hue, aby korzystać z wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenie.
Obecna cena to 205,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Obsługa Bluetooth
- Obsługa mostka Hue Bridge
- Białe światło ciepłe do zimnego
- Łatwe sterowanie przez Bluetooth
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
60x110