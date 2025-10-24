Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White ambiance 2 sztuki, E27

2 sztuki, E27

Dwie żarówki E27 White Ambiance świecące szeroką paletą białego światła - od chłodnej do ciepłej bieli. Steruj oświetleniem za pomocą Bluetooth i aplikacji mobilne albo głosowo. Podłącz żarówki do mostka Philips Hue, aby korzystać z wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenie.

Najważniejsze cechy produktu

  • White ambiance
  • Obsługa Bluetooth
  • Obsługa mostka Hue Bridge
  • Białe światło ciepłe do zimnego
  • Łatwe sterowanie przez Bluetooth
  • Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
  • Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne

Wymiary źródła światła

  • Wymiary (szer. × wys. × gł.)

    60x110

Trwałość

Ochrona środowiska

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Gwarancja

Właściwości światła

Wymiary i waga opakowania

Informacje o pakowaniu

Zużycie energii

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Źródło światła

Zawartość opakowania

Obsługiwane wersje

Inne

