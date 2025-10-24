Dwie żarówki E27 White Ambiance świecące szeroką paletą białego światła - od chłodnej do ciepłej bieli. Steruj oświetleniem za pomocą Bluetooth i aplikacji mobilne albo głosowo. Podłącz żarówki do mostka Philips Hue, aby korzystać z wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenie.