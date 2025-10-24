Stwórz dowolną atmosferę w swojej łazience dzięki lampie sufitowej Philips Hue Struana. W zależności od danej chwili jej światło pomoże Ci odpoczywać, czytać, koncentrować się i nabierać energii. Lampa ma stopień ochrony IP44, a to znaczy, że można używać jej w wilgotnym otoczeniu.