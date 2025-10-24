Łazienkowy sufitowy reflektor punktowy Adore
Lampa sufitowa Philips Hue White ambiance Adore pozwoli Ci utworzyć trzy punkty światła rozświetlające pomieszczenie. Wbudowane aranżacje świetlne dodają energii, ułatwiają koncentrację, czytanie i relaks. Steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą łącza Bluetooth lub dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji.
Obecna cena to 825,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- W zestawie z żarówką GU10 LED
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- W zestawie z przełącznikiem ściemniania
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Metal