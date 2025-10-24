Lampa wiszące Philips Hue Cher (kolor czarny) emituje białe światło – szeroka paleta od chłodnej do ciepłej bieli (2200-6500 K). Wbudowane źródło światła LED zapewnia mocne oświetlenie (3000 lumenów), którym możesz łatwo sterować dzięki dołączonemu regulatorowi przyciemniania. Podłącz do mostka Philips Hue, aby korzystać z wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia.