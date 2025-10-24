Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White ambiance Oświetlenie panelowe Aurelle w kształcie prostokąta

Oświetlenie panelowe Aurelle w kształcie prostokąta

Podłącz oświetlenie panelowe Philips Hue White Ambiance Aurelle do systemu Philips Hue i ciesz się oświetleniem dopasowanym do każej chwili. Jasne białe światło zapewni Ci łatwą pobudkę i doda energii o poranku, naturalne światło dzienne ułatwi koncentrację, a ciepłe, lekko przyciemnione zapewni wieczorny relaks.

Pozycja nie jest już dostępna

Najważniejsze cechy produktu

  • White ambiance
  • Przełącznik ściemniacza w zestawie
  • Wbudowane źródło światła LED
  • Biały
  • Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Biały

  • Materiał

    Aluminium

Trwałość

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Różne

Wymiary i waga opakowania

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Obsługiwane wersje

Inne

