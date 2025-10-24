Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White ambiance Zestaw startowy E27

Zestaw startowy E27

Zestaw startowy Hue White pozwala łatwo stworzyć energetyzujący lub relaksujący nastrój i dopasować światło do swoich potrzeb (możesz zmieniać barwę i natężenie światła). Zestaw zawiera mostek Hue, 2 inteligentne żarówki (oferujące pełne spektrum białego światła) oraz regulator przyciemniania.

Pozycja nie jest już dostępna

Najważniejsze cechy produktu

  • White ambiance
  • Obsługa Bluetooth
  • Obsługa mostka Hue Bridge
  • Białe światło ciepłe do zimnego
  • Mostek Hue Bridge w zestawie
  • Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
  • Przełącznik ściemniacza w zestawie
