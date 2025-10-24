Zestaw startowy E27
Zestaw startowy Hue White pozwala łatwo stworzyć energetyzujący lub relaksujący nastrój i dopasować światło do swoich potrzeb (możesz zmieniać barwę i natężenie światła). Zestaw zawiera mostek Hue, 2 inteligentne żarówki (oferujące pełne spektrum białego światła) oraz regulator przyciemniania.
Obecna cena to 555,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Obsługa Bluetooth
- Obsługa mostka Hue Bridge
- Białe światło ciepłe do zimnego
- Mostek Hue Bridge w zestawie
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Przełącznik ściemniacza w zestawie
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
60x110