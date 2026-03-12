Essential GU10 — Inteligentny reflektor punktowy — 345 lm — 4,7 W — 4 szt.
Obecna cena to 269,99 zł
Obecna cena to 269,99 zł
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Informacje o Essential GU10 — Inteligentny reflektor punktowy — 345 lm — 4,7 W — 4 szt.
Wkrocz do świata inteligentnego oświetlenia z tą żarówką Philips Hue Essential, oferującą pełną gamę kolorów i światło białe z możliwością regulacji, które można łatwo dostosować — od ciepłego i przytulnego po jasną biel. Stwórz idealny nastrój za pomocą płynnego ściemniania, milionów kolorów i biblioteki scen świetlnych zaprojektowanych przez naszych ekspertów — lub stwórz własne! Zgodna ze wszystkimi produktami Philips Hue.
- Do 345 lumenów
- Światło białe od ciepłego do zimnego (2200–6500 K)
- Z możliwością przyciemniania do 2% jasności
- Essential, kolorowe
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8720169392540
Właściwości źródła światła
- Ściemnialna
- Tak
Wymiary źródła światła
- Wymiary (szer. × wys. × gł.)
- 50x55
Trwałość
- Liczba cykli pracy
- 50 000
- Zakres temperatury otoczenia
- Od -20°C do +45°C
- Nominalny okres eksploatacji
- 15 000
Ochrona środowiska
- Wilgotność podczas eksploatacji
- 5% <H<95% (nieskraplający się)
- Temperatura podczas eksploatacji
- Od -20°C do 45°C
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Zestaw z bateriami
- Nie
- Zmieniające się kolory (LED)
- Tak
- Przyciemnianie za pomocą aplikacji Hue i regulatora
- Tak
- Diody LED w zestawie
- Tak
Gwarancja
- 2 lata
- Tak
- 3 lata
- Nie
Właściwości światła
- Kąt rozsyłu światła
- 36
- Wskaźnik oddawania barw (CRI)
- ≥80
- Temperatura barwowa
- 2200-6500 K
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8720169392540
- Waga netto
- 0,2 kg
- Waga brutto
- 0,3 kg
- Wysokość
- 144 mm
- Długość
- 71 mm
- Szerokość
- 185 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004235703
Informacje o pakowaniu
- Kod EAN
- 8720169392540
Zużycie energii
- Standardowe zużycie energii
- 0,5 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)
- F
- Moc
- 4,7 W
Wymiary i waga produktu
- Całkowita wysokość
- 19,7 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Strumień świetlny przy 4000K
- 345
- Zgodność z urządzeniami ściemnianymi Philips Hue
- Yes
- Średnica
- 50 mm
- Waga
- 50 g
- Technologia źródła światła
- LED
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła
- F
- Trzonek
- GU10
- Kod IP
- IP20
- Strumień świetlny przy 2700K
- 345
- Numer rejestracji EPREL
- 2189471
Źródło światła
- Wygląd
- GU10
- Napięcie wejściowe
- 220V-240V
- Moc strumienia świetlnego
- 16 mln kolorów, Światło białe i kolorowe
- Współczynnik mocy
- 0.48
- Możliwość aktualizacji oprogramowania
- Tak
- Uruchamianie
- Natychmiastowe pełne rozświetlenie
- Odpowiednik w watach
- 50 W
- Możliwość głębokiego ściemniania
- Nie
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Aplikacja Philips Hue
- Android 10.0 lub nowszy, iOS 16 lub nowszy
- Asystenci głosowi (wymagany jest Hue Bridge)
- Amazon Alexa, Google Assistant, Microsoft Cortana (przez mostek Hue Bridge)
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Określony okres wsparcia
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów
- 12 (with Hue Bridge)
- Zgodne systemy operacyjne
- iOS, Android
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funkcjonalność Matter
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Inne
- Instrukcja obsługi
- Brak instrukcji obsługi
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu
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