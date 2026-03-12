Essential GU10 — Inteligentny reflektor punktowy — 345 lm — 4,7 W — 4 szt.

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Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance Essential GU10 — Inteligentny reflektor punktowy — 345lm — 4,7W — 4szt.
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Informacje o Essential GU10 — Inteligentny reflektor punktowy — 345 lm — 4,7 W — 4 szt.

Wkrocz do świata inteligentnego oświetlenia z tą żarówką Philips Hue Essential, oferującą pełną gamę kolorów i światło białe z możliwością regulacji, które można łatwo dostosować — od ciepłego i przytulnego po jasną biel. Stwórz idealny nastrój za pomocą płynnego ściemniania, milionów kolorów i biblioteki scen świetlnych zaprojektowanych przez naszych ekspertów — lub stwórz własne! Zgodna ze wszystkimi produktami Philips Hue.

  • Do 345 lumenów
  • Światło białe od ciepłego do zimnego (2200–6500 K)
  • Z możliwością przyciemniania do 2%​ jasności
  • Essential, kolorowe
  • Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu

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