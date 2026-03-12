Wkrocz do świata inteligentnego oświetlenia z tą żarówką Philips Hue Essential, oferującą pełną gamę kolorów i światło białe z możliwością regulacji, które można łatwo dostosować — od ciepłego i przytulnego po jasną biel. Stwórz idealny nastrój za pomocą płynnego ściemniania, milionów kolorów i biblioteki scen świetlnych zaprojektowanych przez naszych ekspertów — lub stwórz własne! Zgodna ze wszystkimi produktami Philips Hue.

Do 345 lumenów

Światło białe od ciepłego do zimnego (2200–6500 K)

Z możliwością przyciemniania do 2%​ jasności

Essential, kolorowe

Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu