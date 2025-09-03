* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Podstawowy zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki GU10 (345 lm) + Smart button
Wkrocz do świata inteligentnego oświetlenia z zestawem startowym Philips Hue Essential zawierającym trzy żarówki z pełną gamę kolorów i światłem białym z możliwością regulacji, które można łatwo dostosować — od ciepłego i przytulnego odcienia po jasną biel. Stwórz idealny nastrój za pomocą płynnego ściemniania, milionów kolorów i biblioteki scen świetlnych zaprojektowanych przez naszych ekspertów — pozwala też stworzyć własne! Po podłączeniu do Hue Bridge, który jest dołączony w zestawie, korzystaj z nieograniczonej liczby funkcji. Do sterowania możnesz używać głosu, aplikacji lub dowolnego inteligentnego akcesorium.
Obecna cena to 450,99 zł
Najważniejsze cechy produktu
- Do 345 lumenów
- Światło białe od ciepłego do zimnego (2200–6500 K)
- Z możliwością przyciemniania do 2% jasności
- Hue Bridge included
- Smart button included
Steruj oświetleniem za pomocą głosu*
Philips Hue współpracuje z Amazon Alexa i Asystentem Google po sparowaniu z kompatybilnym urządzeniem Google Nest lub Amazon Echo. Proste polecenia głosowe pozwalają kontrolować wiele punktów światła w pomieszczeniu albo sterować tylko jedną wybraną lampą.
Stwórz wyjątkowy nastrój za pomocą kolorowego światła
Odmień swój dom dzięki palecie 16 milionów kolorów światła - łatwo i szybko wykreuj atmosferę dopasowaną do każdej okazji. Za pomocą jednego dotknięcia możesz stworzyć odświętny nastrój idealny na domowe przyjęcie, zmienić salon w salę kinową, odmienić wygląd domu za pomocą różnych barw światła i wiele więcej.
Zgraj światło z filmem, grą i muzyką
Synchronizuj światło z filmem czy grą odtwarzaną na ekranie (telewizora lub komputera) albo muzyką. Światła będą dynamicznie reagować, zmieniając kolor i natężenie zgodnie z wyświetlanym obrazem bądź rytmem muzyki. Możesz także podkreślić nastrój domowego kina tworząc kinowe aranżacje świetlne - miliony dostępnych do wyboru kolorów pozwalają skonfigurować niezliczone opcje oświetlenia. Wystarczy tylko przynieść popcorn!
Mostek Philips Hue - inteligentne centrum dowodzenia
Mostek Philips Hue jest sercem inteligentnego oświetlenia Hue - steruje działaniem całego systemu, komunikując się z inteligentnymi żarówkami, lampami, akcesoriami oraz aplikacją Hue, a tym samym zapewnia ich płynną współpracę. Umożliwia również działanie wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia, takich jak synchronizacja światła z domowymi multimediami (film, gra, muzyka), harmonogramy i automatyzacja włączania się i wyłączania się światła czy współdziałanie z innymi systemami smart home.
Steruj oświetleniem jednym kliknięciem
Jednym kliknięciem możesz sterować swoim inteligentnym oświetleniem bez użycia smartfona. Po prostu naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć światła albo naciśnij go i przytrzymaj, aby je przyciemnić lub rozjaśnić. Przycisk Philips Hue Smart button jest od razu skonfigurowany do obsługi wszystkich potrzebnych funkcji i gotowy do użycia wszędzie tam, gdzie go potrzebujesz.
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
50 x 55