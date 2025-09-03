Wkrocz do świata inteligentnego oświetlenia z zestawem startowym Philips Hue Essential zawierającym trzy żarówki z pełną gamę kolorów i światłem białym z możliwością regulacji, które można łatwo dostosować — od ciepłego i przytulnego odcienia po jasną biel. Stwórz idealny nastrój za pomocą płynnego ściemniania, milionów kolorów i biblioteki scen świetlnych zaprojektowanych przez naszych ekspertów — pozwala też stworzyć własne! Po podłączeniu do Hue Bridge, który jest dołączony w zestawie, korzystaj z nieograniczonej liczby funkcji. Do sterowania możnesz używać głosu, aplikacji lub dowolnego inteligentnego akcesorium.