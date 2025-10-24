Kinkiet Sana
Lampa ścienna Sana systemu Philips Hue o świetle białym oraz kolorowym ma eleganckie wzornictwo i pozwala na oświetlenie pośrednie, które powoduje, że wnętrze sprawia wrażenie bardziej nowoczesnego. Każdy odcień białego lub kolorowego światła pomoże Ci stworzyć doskonałą atmosferę.
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- Zintegrowane źródło światła LED
- Czarny
- Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Czarny
Materiał
Aluminium