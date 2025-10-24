Lampa sufitowa Flourish
Lampa sufitowa Flourish dzięki wbudowanemu źródle światła LED świeci szeroką paletą białego światła (od chłodnej do ciepłej bieli) oraz 16 mln kolorów. Może działać samodzielnie (dzięki połączeniu Bluetooth możesz łatwo sterować światłem przez aplikację mobilną lub głosowo) lub jako element inteligentnego systemu oświetlenia Philips Hue.
Obecna cena to 1150,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- Zintegrowane źródło światła LED
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Szkło