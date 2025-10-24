Lampa sufitowa Flourish dzięki wbudowanemu źródle światła LED świeci szeroką paletą białego światła (od chłodnej do ciepłej bieli) oraz 16 mln kolorów. Może działać samodzielnie (dzięki połączeniu Bluetooth możesz łatwo sterować światłem przez aplikację mobilną lub głosowo) lub jako element inteligentnego systemu oświetlenia Philips Hue.