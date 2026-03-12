Philips Hue Gradient Linear Bar – moduł przedłużający

Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance Philips Hue Gradient Linear Bar – moduł przedłużający
Zbliżenie tylnej części produktu Hue White and color ambiance Philips Hue Gradient Linear Bar – moduł przedłużający
Zbliżenie tylnej części produktu Hue White and color ambiance Philips Hue Gradient Linear Bar – moduł przedłużający
Szczegółowe zbliżenie Hue White and color ambiance Philips Hue Gradient Linear Bar – moduł przedłużający
Wymiary produktu Hue White and color ambiance Philips Hue Gradient Linear Bar – moduł przedłużający
Zawartość opakowania Hue White and color ambiance Philips Hue Gradient Linear Bar – moduł przedłużający
Opakowanie produktu Hue White and color ambiance Philips Hue Gradient Linear Bar – moduł przedłużający
Pozycja nie jest już dostępna

Informacje o Philips Hue Gradient Linear Bar – moduł przedłużający

Światło, które dopasowuje się do każdej chwili w kuchni i w całym domu. Funkcjonalność i atmosfera w jednej oprawie. Rozszerzenie zestawu Gradient Linear Bar. Możliwość łączenia opraw w linię do 3 metrów – maksymalnie pięć punktów świetlnych. Gradient kolorów i światła białego dociera do każdego zakamarka kuchni oraz przestrzeni z szafkami i półkami. Pełne spektrum światła dziennego zapewnia szeroki zakres odcieni bieli, a technologia Chromasync gwarantuje spójne odwzorowanie kolorów w całym systemie. Sterowanie dopasowane do potrzeb – aplikacja, głos lub inteligentne przełączniki. Dostęp do automatyzacji i zaawansowanych funkcji po podłączeniu Hue Bridge.

  • Pełnospektralne światło dzienne (1000-20000K)
  • Efekty gradientowego oświetlenia ścian
  • Precyzyjne odwzorowanie kolorów Chromasync™
  • Można zamontować samodzielnie
  • Sterowanie i personalizacja w aplikacji Hue
  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay