Światło, które dopasowuje się do każdej chwili w kuchni i w całym domu. Funkcjonalność i atmosfera w jednej oprawie. Rozszerzenie zestawu Gradient Linear Bar. Możliwość łączenia opraw w linię do 3 metrów – maksymalnie pięć punktów świetlnych. Gradient kolorów i światła białego dociera do każdego zakamarka kuchni oraz przestrzeni z szafkami i półkami. Pełne spektrum światła dziennego zapewnia szeroki zakres odcieni bieli, a technologia Chromasync gwarantuje spójne odwzorowanie kolorów w całym systemie. Sterowanie dopasowane do potrzeb – aplikacja, głos lub inteligentne przełączniki. Dostęp do automatyzacji i zaawansowanych funkcji po podłączeniu Hue Bridge.

Pełnospektralne światło dzienne (1000-20000K)

Efekty gradientowego oświetlenia ścian

Precyzyjne odwzorowanie kolorów Chromasync™

Można zamontować samodzielnie

Sterowanie i personalizacja w aplikacji Hue