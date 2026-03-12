Philips Hue Gradient Linear Bar – zestaw 2 szt.
Informacje o Philips Hue Gradient Linear Bar – zestaw 2 szt.
Oprawy podszafkowe idealne do kuchni i przestrzeni z półkami. Światło funkcjonalne i nastrojowe w jednej instalacji. Jasne światło dzienne do przygotowywania posiłków, ciepłe światło do kolacji oraz kolorowe gradienty tworzące dynamiczne efekty na ścianie. Pełne spektrum światła dziennego zapewnia szeroki zakres odcieni bieli, a technologia Chromasync gwarantuje spójne odwzorowanie kolorów w całym systemie. Do samodzielnego montażu pod szafkami lub półkami. Aluminiowa obudowa i zasilanie z gniazdka sieciowego. Zestaw startowy 2 szt. z możliwością rozbudowy do 3 metrów i maksymalnie pięciu opraw. Sterowanie dopasowane do potrzeb – aplikacja, głos lub inteligentne przełączniki. Dostęp do automatyzacji i zaawansowanych funkcji po podłączeniu Hue Bridge.
- Pełnospektralne światło dzienne (1000-20000K)
- Efekty gradientowego oświetlenia ścian
- Precyzyjne odwzorowanie kolorów Chromasync™
- Można zamontować samodzielnie
- Sterowanie i personalizacja w aplikacji Hue
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103138637
Właściwości źródła światła
- Ściemnialna
- Tak
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Biały
- Materiał
- Aluminium, Odlew aluminiowy, poliwęglan
Trwałość
- Liczba cykli pracy
- 50 000
- Nominalny okres eksploatacji
- 25 000
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Regulacja wysokości
- Nie
- Reflektor punktowy z możliwością regulacji
- No
- Zestaw z bateriami
- Nie
- Wybierz kolor
- Tak
- Wbudowane źródło światła LED
- Tak
- Możliwość przenoszenia
- Nie
Właściwości światła
- Kąt rozsyłu światła
- 120
- Wskaźnik oddawania barw (CRI)
- >80
- Temperatura barwowa
- 1000-20000 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła
- 0.5
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
- 90
Różne
- Zaprojektowano z myślą o
- Sypialnia, Biuro domowe, Kuchnia, Salon
- Styl
- Funkcjonalny
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103138637
- Waga netto
- 1,2 kg
- Waga brutto
- 1,5 kg
- Wysokość
- 72 mm
- Długość
- 630 mm
- Szerokość
- 146 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004346501
Zużycie energii
- Standardowe zużycie energii
- 0,1
- Moc
- 16
Wymiary i waga produktu
- Całkowita wysokość
- 29 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Strumień świetlny przy 4000K
- 1 400
- Technologia źródła światła
- LED
- Barwa światła
- Kolorowe światło gradientowe i światło białe (RGBICW)
- Zasilanie sieciowe
- 220–240 V
- Źródło światła w zestawie
- n/a
- Kod IP
- IP20
- Klasa ochronności
- Klasa II i III – Połączenie DI i SELV
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Strumień świetlny przy 2700K
- 980
- Liczba źródeł światła
- 2
- Wykrywanie częstotliwości radiowej
- MotionAwareTM
- Funkcjonalność wzmacniacza sygnału Zigbee
- Tak
- Opcje montażowe
- Szafki
Źródło światła
- Wygląd
- Yes
- Możliwość aktualizacji oprogramowania
- Tak
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Aplikacja Philips Hue
- Android 12.0 lub nowszy, iOS 17 lub nowszy
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Określony okres wsparcia
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów
- 12 (with Hue Bridge)
- Zgodne systemy operacyjne
- Android, iOS
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funkcjonalność Matter
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Inne
- Instrukcja obsługi
- Brak instrukcji obsługi
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu