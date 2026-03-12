Oprawy podszafkowe idealne do kuchni i przestrzeni z półkami. Światło funkcjonalne i nastrojowe w jednej instalacji. Jasne światło dzienne do przygotowywania posiłków, ciepłe światło do kolacji oraz kolorowe gradienty tworzące dynamiczne efekty na ścianie. Pełne spektrum światła dziennego zapewnia szeroki zakres odcieni bieli, a technologia Chromasync gwarantuje spójne odwzorowanie kolorów w całym systemie. Do samodzielnego montażu pod szafkami lub półkami. Aluminiowa obudowa i zasilanie z gniazdka sieciowego. Zestaw startowy 2 szt. z możliwością rozbudowy do 3 metrów i maksymalnie pięciu opraw. Sterowanie dopasowane do potrzeb – aplikacja, głos lub inteligentne przełączniki. Dostęp do automatyzacji i zaawansowanych funkcji po podłączeniu Hue Bridge.

Pełnospektralne światło dzienne (1000-20000K)

Efekty gradientowego oświetlenia ścian

Precyzyjne odwzorowanie kolorów Chromasync™

Można zamontować samodzielnie

Sterowanie i personalizacja w aplikacji Hue