Philips Hue – reflektory podszafkowe, 3 szt.

Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance Philips Hue – reflektory podszafkowe, 3 szt.
Zbliżenie tylnej części produktu Hue White and color ambiance Philips Hue – reflektory podszafkowe, 3 szt.
Zbliżenie tylnej części produktu Hue White and color ambiance Philips Hue – reflektory podszafkowe, 3 szt.
Szczegółowe zbliżenie Hue White and color ambiance Philips Hue – reflektory podszafkowe, 3 szt.
Szczegółowe zbliżenie Hue White and color ambiance Philips Hue – reflektory podszafkowe, 3 szt.
Wymiary produktu Hue White and color ambiance Philips Hue – reflektory podszafkowe, 3 szt.
Zawartość opakowania Hue White and color ambiance Philips Hue – reflektory podszafkowe, 3 szt.
Opakowanie produktu Hue White and color ambiance Philips Hue – reflektory podszafkowe, 3 szt.
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Informacje o Philips Hue – reflektory podszafkowe, 3 szt.

Uniwersalne reflektory zapewniają optymalne oświetlenie blatów kuchennych i przestrzeni pod szafkami. Pełne spektrum światła białego – od chłodnych tonów do pracy po ciepłe światło do relaksu. Do 16 milionów kolorów, które podkreślają charakter wnętrza i tworzą atmosferę. Technologia Chromasync zapewnia spójne dopasowanie kolorów we wszystkich punktach świetlnych. Do samodzielnego montażu pod szafkami lub półkami i zasilanie z gniazdka. Zestaw startowy 3 szt. z możliwością rozbudowy o kolejne trzy oprawy. Sterowanie przez aplikację Hue, głos lub inteligentne przełączniki. Dostęp do automatyzacji i zaawansowanych funkcji po podłączeniu Hue Bridge.

  • Pełnospektralne światło dzienne (1000-20000K)
  • Regulowane światło białe i kolorowe
  • Precyzyjne odwzorowanie kolorów Chromasync™
  • Można zamontować samodzielnie
  • Sterowanie i personalizacja w aplikacji Hue
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