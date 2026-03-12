Philips Hue – reflektory podszafkowe, 3 szt.
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Informacje o Philips Hue – reflektory podszafkowe, 3 szt.
Uniwersalne reflektory zapewniają optymalne oświetlenie blatów kuchennych i przestrzeni pod szafkami. Pełne spektrum światła białego – od chłodnych tonów do pracy po ciepłe światło do relaksu. Do 16 milionów kolorów, które podkreślają charakter wnętrza i tworzą atmosferę. Technologia Chromasync zapewnia spójne dopasowanie kolorów we wszystkich punktach świetlnych. Do samodzielnego montażu pod szafkami lub półkami i zasilanie z gniazdka. Zestaw startowy 3 szt. z możliwością rozbudowy o kolejne trzy oprawy. Sterowanie przez aplikację Hue, głos lub inteligentne przełączniki. Dostęp do automatyzacji i zaawansowanych funkcji po podłączeniu Hue Bridge.
- Pełnospektralne światło dzienne (1000-20000K)
- Regulowane światło białe i kolorowe
- Precyzyjne odwzorowanie kolorów Chromasync™
- Można zamontować samodzielnie
- Sterowanie i personalizacja w aplikacji Hue
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103138699
Właściwości źródła światła
- Ściemnialna
- Tak
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Biały
- Materiał
- Aluminium, Odlew aluminiowy, poliwęglan
Trwałość
- Liczba cykli pracy
- 50 000
- Nominalny okres eksploatacji
- 25 000
- Zakres temperatury otoczenia
- Od +10°C do +25°C
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Regulacja wysokości
- Nie
- Reflektor punktowy z możliwością regulacji
- No
- Zestaw z bateriami
- Nie
- Wybierz kolor
- Tak
- Wbudowane źródło światła LED
- Tak
- Możliwość przenoszenia
- Nie
Właściwości światła
- Kąt rozsyłu światła
- 49
- Wskaźnik oddawania barw (CRI)
- >80
- Temperatura barwowa
- 1000-20000 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła
- 0.5
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
- 108
Różne
- Zaprojektowano z myślą o
- Sypialnia, Biuro domowe, Kuchnia, Salon
- Styl
- Funkcjonalny
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103138699
- Waga netto
- 0,9 kg
- Waga brutto
- 1,25 kg
- Wysokość
- 72 mm
- Długość
- 365 mm
- Szerokość
- 232 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004346601
Zużycie energii
- Standardowe zużycie energii
- 0,1
- Moc
- 7,8
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
- 7,8
Wymiary i waga produktu
- Całkowita wysokość
- 20 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Strumień świetlny przy 4000K
- 750
- Technologia źródła światła
- LED
- Barwa światła
- Kolorowe i białe światło (RGBW)
- Zasilanie sieciowe
- 220–240 V
- Źródło światła w zestawie
- n/a
- Kod IP
- IP20
- Klasa ochronności
- Klasa II i III – Połączenie DI i SELV
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Strumień świetlny przy 2700K
- 720
- Liczba źródeł światła
- 3
- UL: miejsca mokre / wilgotne / suche
- Dry location
- Wykrywanie częstotliwości radiowej
- MotionAwareTM
- Funkcjonalność wzmacniacza sygnału Zigbee
- Tak
- Opcje montażowe
- Szafki
Źródło światła
- Wygląd
- Spotlight
- Możliwość aktualizacji oprogramowania
- Tak
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Aplikacja Philips Hue
- Android 12.0 lub nowszy, iOS 17 lub nowszy
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Określony okres wsparcia
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów
- 12 (with Hue Bridge)
- Zgodne systemy operacyjne
- Android, iOS
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funkcjonalność Matter
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Inne
- Instrukcja obsługi
- User Manual
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu