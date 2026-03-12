Uniwersalne reflektory zapewniają optymalne oświetlenie blatów kuchennych i przestrzeni pod szafkami. Pełne spektrum światła białego – od chłodnych tonów do pracy po ciepłe światło do relaksu. Do 16 milionów kolorów, które podkreślają charakter wnętrza i tworzą atmosferę. Technologia Chromasync zapewnia spójne dopasowanie kolorów we wszystkich punktach świetlnych. Do samodzielnego montażu pod szafkami lub półkami i zasilanie z gniazdka. Zestaw startowy 3 szt. z możliwością rozbudowy o kolejne trzy oprawy. Sterowanie przez aplikację Hue, głos lub inteligentne przełączniki. Dostęp do automatyzacji i zaawansowanych funkcji po podłączeniu Hue Bridge.

Pełnospektralne światło dzienne (1000-20000K)

Regulowane światło białe i kolorowe

Precyzyjne odwzorowanie kolorów Chromasync™

Można zamontować samodzielnie

Sterowanie i personalizacja w aplikacji Hue