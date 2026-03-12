Więcej światła funkcjonalnego i nastrojowego w każdej przestrzeni pod szafkami. Rozbudowa instalacji o maksymalnie trzy dodatkowe punkty świetlne. Brak ciemnych stref w kuchni. Pełne spektrum światła dziennego zapewnia szeroki zakres odcieni bieli, a technologia Chromasync gwarantuje spójne odwzorowanie kolorów w całym systemie. Sterowanie przez aplikację Hue, głos lub inteligentne przełączniki. Dostęp do automatyzacji i zaawansowanych funkcji po podłączeniu Hue Bridge.

Pełnospektralne światło dzienne (1000-20000K)

Regulowane światło białe i kolorowe

Precyzyjne odwzorowanie kolorów Chromasync™

Można zamontować samodzielnie

Sterowanie i personalizacja w aplikacji Hue