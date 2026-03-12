Philips Hue – rozszerzenie reflektorów podszafkowych

Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance Philips Hue – rozszerzenie reflektorów podszafkowych
Zbliżenie tylnej części produktu Hue White and color ambiance Philips Hue – rozszerzenie reflektorów podszafkowych
Zbliżenie tylnej części produktu Hue White and color ambiance Philips Hue – rozszerzenie reflektorów podszafkowych
Wymiary produktu Hue White and color ambiance Philips Hue – rozszerzenie reflektorów podszafkowych
Zawartość opakowania Hue White and color ambiance Philips Hue – rozszerzenie reflektorów podszafkowych
Opakowanie produktu Hue White and color ambiance Philips Hue – rozszerzenie reflektorów podszafkowych
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Informacje o Philips Hue – rozszerzenie reflektorów podszafkowych

Więcej światła funkcjonalnego i nastrojowego w każdej przestrzeni pod szafkami. Rozbudowa instalacji o maksymalnie trzy dodatkowe punkty świetlne. Brak ciemnych stref w kuchni. Pełne spektrum światła dziennego zapewnia szeroki zakres odcieni bieli, a technologia Chromasync gwarantuje spójne odwzorowanie kolorów w całym systemie. Sterowanie przez aplikację Hue, głos lub inteligentne przełączniki. Dostęp do automatyzacji i zaawansowanych funkcji po podłączeniu Hue Bridge.

  • Pełnospektralne światło dzienne (1000-20000K)
  • Regulowane światło białe i kolorowe
  • Precyzyjne odwzorowanie kolorów Chromasync™
  • Można zamontować samodzielnie
  • Sterowanie i personalizacja w aplikacji Hue
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