Przedłużacz LightStrip Plus V3
Element przedłużający podstawową taśmą LED o długość dodatkowego 1 metra. Najbardziej elastyczne źródło światła, jakie można sobie wyobrazić - taśmę można dowolnie kształtować i mocować na stabilnej powierzchni. Ciesz się silnym strumieniem świetlnym białego i kolorowego światła.
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- Mostek Hue Bridge jest wymagany
- 1-metrowy przedłużacz
- 1 × złącze narożne w komplecie
- Białe i kolorowe światło
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Silikon