Lightstrip Plus extension, flexible strip shape, white color with visible LED chips, matte finish, includes compact connector.

Przedłużacz LightStrip Plus V3

Element przedłużający podstawową taśmą LED o długość dodatkowego 1 metra. Najbardziej elastyczne źródło światła, jakie można sobie wyobrazić - taśmę można dowolnie kształtować i mocować na stabilnej powierzchni. Ciesz się silnym strumieniem świetlnym białego i kolorowego światła.

Najważniejsze cechy produktu

  • White and color ambiance
  • Mostek Hue Bridge jest wymagany
  • 1-metrowy przedłużacz
  • 1 × złącze narożne w komplecie
  • Białe i kolorowe światło
