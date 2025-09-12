* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Te małe akcesoria pozwalają podłączyć dowolną lampę w Twoim domu do systemu inteligentnego oświetlenia, zapewniającego wygodne sterowanie światłem (za pomocą głosu, aplikacji mobilnej bądź dedykowanych przenośnych przełączników). Zacznij kontrolować światło przez połączenie Bluetooth albo odblokuj wszystkie funkcje inteligentnego oświetlenie przez podłączenie do mostka Hue.
Najważniejsze cechy produktu
- Obsługa Bluetooth
- Obsługa mostka Hue Bridge
- Dodaj dowolne światło do systemu Hue
- Łatwe sterowanie przez Bluetooth
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dyskretny i niewielki
Wtyczka Smart Philips Hue w małej, białej i niepozornej obudowie wtapia się w otoczenie i pozwala rozszerzyć system Hue o dowolną lampę. Nie potrzebujesz dodatkowych przewodów ani specjalnej instalacji.
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Syntetyk