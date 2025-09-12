Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue Wtyczka Smart plug

Wyprzedaż

Wtyczka Smart plug

Te małe akcesoria pozwalają podłączyć dowolną lampę w Twoim domu do systemu inteligentnego oświetlenia, zapewniającego wygodne sterowanie światłem (za pomocą głosu, aplikacji mobilnej bądź dedykowanych przenośnych przełączników). Zacznij kontrolować światło przez połączenie Bluetooth albo odblokuj wszystkie funkcje inteligentnego oświetlenie przez podłączenie do mostka Hue.

Najważniejsze cechy produktu

  • Obsługa Bluetooth
  • Obsługa mostka Hue Bridge
  • Dodaj dowolne światło do systemu Hue
  • Łatwe sterowanie przez Bluetooth
  • Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
  • Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Znajdź instrukcję obsługi produktu
Dyskretny i niewielki

Dyskretny i niewielki

Wtyczka Smart Philips Hue w małej, białej i niepozornej obudowie wtapia się w otoczenie i pozwala rozszerzyć system Hue o dowolną lampę. Nie potrzebujesz dodatkowych przewodów ani specjalnej instalacji.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Biały

  • Materiał

    Syntetyk

Ochrona środowiska

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Gwarancja

Informacje o pakowaniu

Zużycie energii

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Źródło światła

Przełącznik

Obsługiwane wersje

Inne

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay