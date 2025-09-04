Pełna kontrola w jednej aplikacji

Przez aplikację Hue możesz sterować działaniem inteligentnego dzwonka wideo, inteligentnego dzwonka do drzwi i świateł Philips Hue — nie potrzebujesz do tego innych aplikacji. Będąc w dowolnym miejscu, dostawaj natychmiastowe powiadomienia, konfiguruj ustawienia i miej kontrolę nad tym co dzieje się w domu.