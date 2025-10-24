Dodaj odrobinę radosnego blasku swojej przestrzeni na zewnątrz dzięki zewnętrznej taśmie oświetleniowej Neon. Technologia Chromasync™ umożliwia precyzyjne dopasowanie kolorów, tworząc piękne przejścia tonalne na tarasie, ścieżkach i roślinach. Emitowane przez taśmy jasne, prawdziwe światło białe w różnych naturalnych tonacjach świetnie sprawdza się praktycznie na zewnątrz. Konfigurowalne aranżacje świetlne i dynamiczne efekty tworzą wyjątkowy nastrój podczas chwil spędzanych na zewnątrz domu. Montaż jest bardzo prosty. Taśmę można podłączyć do standardowego gniazdka ściennego przez niskonapięciowy zasilacz dołączony w zestawie albo zintegrować z istniejącą instalacją niskiego napięcia.