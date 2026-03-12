Pozwól światłu spływać z góry kaskadą i odmień przestrzeń migoczącymi kolorami. Przeznaczona do użytku na zewnątrz girlanda LED Festavia typu sople składa się z szeregu delikatnych pionowych pasm, które idealnie nadają się do ozdabiania dachów i balkonów. Girlanda typu sople doskonale sprawdza się podczas zimowego sezonu świątecznego i jako codzienna dekoracja. Odporność na warunki atmosferyczne potwierdzona klasą IP54 pozwala pozostawić ją na zewnątrz przez cały rok. Każde pasmo świeci intensywnym gradientem wielu kolorów lub białego światła od ciepłego do chłodnego, dzięki czemu możesz dostosować przestrzeń do każdej okazji. Odkryj jeszcze więcej magii, korzystając z Festavia z Hue Bridge! Aby stworzyć prawdziwie wciągające wrażenia, synchronizuj oświetlenie z muzyką i obserwuj, jak światła tańczą w rytm każdego uderzenia. Festavia płynnie integruje się z ekosystemem Hue, współgrając z zewnętrznym oświetleniem Hue oraz zapewniając łatwe sterowanie i personalizację za pomocą aplikacji Hue i asystentów głosowych. Podłącz ją do posiadanej instalacji niskonapięciowej za pomocą sprzedawanego oddzielnie złącza typu T albo utwórz nowy system niskonapięciowy, dodając sprzedawany oddzielnie zasilacz.

8,5 m z 250 diodami LED

Białe światło i kolorowy gradient

Synchronizacja z muzyką i dynamiczne efekty

Zestaw nie zawiera niskonapięciowego zasilacza

Zastosowanie na zewnątrz