Festavia Girlanda LED Typu Sople — 8,5 m, 250 Diod LED, Bez Zasilacza
Informacje o Festavia Girlanda LED Typu Sople — 8,5 m, 250 Diod LED, Bez Zasilacza
Pozwól światłu spływać z góry kaskadą i odmień przestrzeń migoczącymi kolorami. Przeznaczona do użytku na zewnątrz girlanda LED Festavia typu sople składa się z szeregu delikatnych pionowych pasm, które idealnie nadają się do ozdabiania dachów i balkonów. Girlanda typu sople doskonale sprawdza się podczas zimowego sezonu świątecznego i jako codzienna dekoracja. Odporność na warunki atmosferyczne potwierdzona klasą IP54 pozwala pozostawić ją na zewnątrz przez cały rok. Każde pasmo świeci intensywnym gradientem wielu kolorów lub białego światła od ciepłego do chłodnego, dzięki czemu możesz dostosować przestrzeń do każdej okazji. Odkryj jeszcze więcej magii, korzystając z Festavia z Hue Bridge! Aby stworzyć prawdziwie wciągające wrażenia, synchronizuj oświetlenie z muzyką i obserwuj, jak światła tańczą w rytm każdego uderzenia. Festavia płynnie integruje się z ekosystemem Hue, współgrając z zewnętrznym oświetleniem Hue oraz zapewniając łatwe sterowanie i personalizację za pomocą aplikacji Hue i asystentów głosowych. Podłącz ją do posiadanej instalacji niskonapięciowej za pomocą sprzedawanego oddzielnie złącza typu T albo utwórz nowy system niskonapięciowy, dodając sprzedawany oddzielnie zasilacz.
- 8,5 m z 250 diodami LED
- Białe światło i kolorowy gradient
- Synchronizacja z muzyką i dynamiczne efekty
- Zestaw nie zawiera niskonapięciowego zasilacza
- Zastosowanie na zewnątrz
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103180018
Właściwości źródła światła
- Ściemnialna
- Tak
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Przezroczysty
- Materiał
- PC, PCV
Trwałość
- Liczba cykli pracy
- 15 000
- Nominalny okres eksploatacji
- 15 000
- Zakres temperatury otoczenia
- Od -20°C do +45°C
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Reflektor punktowy z możliwością regulacji
- No
- Zestaw z bateriami
- Nie
- Wybierz kolor
- Tak
- Wbudowane źródło światła LED
- Tak
Właściwości światła
- Wskaźnik oddawania barw (CRI)
- -
- Temperatura barwowa
- 1000-20000 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła
- 2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
- 12
Girlanda/taśma oświetleniowa
- Możliwość przedłużenia
- Tak
- Napięcie wejściowe
- 24V
- Długość
- 8 850 mm
Różne
- Zaprojektowano z myślą o
- Balkon, Na zewnątrz, Patio
- Styl
- Ponadczasowe
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103180018
- Waga netto
- 0,84 kg
- Waga brutto
- 1,15 kg
- Wysokość
- 156 mm
- Długość
- 114 mm
- Szerokość
- 226 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004456804
Zużycie energii
- Standardowe zużycie energii
- 0,5
- Moc
- 14,6
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
- 0,016
Wymiary i waga produktu
- Długość przewodu
- 13 350
- Całkowita wysokość
- 500 mm
- Całkowita długość
- 13 350 mm
- Długość kabla do pierwszej diody LED
- 4 500 mm
- Długość girlandy
- 8 850 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Strumień świetlny przy 4000K
- 200
- Technologia źródła światła
- LED
- Barwa światła
- Kolorowe światło gradientowe (RGBIC)
- Zasilanie sieciowe
- 24 V
- Kod IP
- IP54
- Klasa ochronności
- Klasa III – Bezpieczne, bardzo niskie napięcie
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Strumień świetlny przy 2700K
- 150
- Rozstaw świateł LED
- 150 mm
- Wykrywanie częstotliwości radiowej
- Not applicable
- Funkcjonalność wzmacniacza sygnału Zigbee
- Nie
- Opcje montażowe
- Balustrady, Ściana
Źródło światła
- Wygląd
- Icicles
- Możliwość aktualizacji oprogramowania
- Tak
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Aplikacja Philips Hue
- Android 12.0 lub nowszy, iOS 17 lub nowszy
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Określony okres wsparcia
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów
- 12 (with Hue Bridge)
- Zgodne systemy operacyjne
- Android, iOS
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funkcjonalność Matter
- Not applicable
Inne
- Instrukcja obsługi
- User Manual
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu