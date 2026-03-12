Festavia Kurtyna Świetlna — 1,35 × 2 m, 250 Diod LED
Obecna cena to 1049,99 zł
Obecna cena to 1049,99 zł
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Informacje o Festavia Kurtyna Świetlna — 1,35 × 2 m, 250 Diod LED
Otul dom kurtyną magicznego światła! Kurtyna świetlna Festavia, przeznaczona do użytku wewnątrz i na zewnątrz, ożywia każdą chwilę dekoracyjnym, świątecznym światłem. Ciesz się intensywnymi gradientami wielu kolorów lub białego światła od ciepłego do chłodnego na każdym paśmie — idealnymi na każdą porę roku, uroczystość i nastrój. Zawieś ją przed oknem, na ścianie lub nad łóżkiem. Korzystaj z niej na zewnątrz przez cały rok dzięki odporności na warunki atmosferyczne potwierdzonej klasą IP54. Ozdób elewacje, tarasy i balkony wspaniałym blaskiem kurtyny świetlnej, a po połączeniu Festavia z Hue Bridge personalizuj każdą chwilę za pomocą dynamicznych efektów. Wybieraj spośród efektów migoczących gwiazd, tańczących płomieni i delikatnego blasku przypominającego migotanie świecy. Aby stworzyć prawdziwie wciągające wrażenia, synchronizuj oświetlenie z muzyką i obserwuj, jak światła tańczą, przygasają i zmieniają kolor w rytm każdego uderzenia. Festavia płynnie integruje się z ekosystemem Hue, współgrając z oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym oraz zapewniając łatwe sterowanie i personalizację za pomocą aplikacji Hue i asystentów głosowych.
- 1,35 x 2 m, 250 diod LED
- Białe światło i kolorowy gradient
- Synchronizacja z muzyką i dynamiczne efekty
- Przezroczysty kabel
- Do zastosowań we wnętrzach i na zewnątrz
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103179890
Właściwości źródła światła
- Ściemnialna
- Tak
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Przezroczysty
- Materiał
- PC, PCV
Trwałość
- Liczba cykli pracy
- 15 000
- Nominalny okres eksploatacji
- 15 000
- Zakres temperatury otoczenia
- Od -20°C do +45°C
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Reflektor punktowy z możliwością regulacji
- No
- Zestaw z bateriami
- Nie
- Wybierz kolor
- Tak
- Wbudowane źródło światła LED
- Tak
Właściwości światła
- Wskaźnik oddawania barw (CRI)
- -
- Temperatura barwowa
- 1000-20000 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła
- 2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
- 12
Girlanda/taśma oświetleniowa
- Możliwość przedłużenia
- Tak
- Napięcie wejściowe
- 24V
- Długość
- 1 350 mm
Różne
- Zaprojektowano z myślą o
- Balkon, Sypialnia, Ogród, Na zewnątrz, Patio
- Styl
- Ponadczasowe
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103179890
- Waga netto
- 1,02 kg
- Waga brutto
- 1,3 kg
- Wysokość
- 156 mm
- Długość
- 114 mm
- Szerokość
- 226 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004456601
Zużycie energii
- Standardowe zużycie energii
- 0,5
- Moc
- 13,9
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
- 0,016
Wymiary i waga produktu
- Długość przewodu
- 5 850
- Całkowita wysokość
- 2 000 mm
- Całkowita długość
- 5 850 mm
- Długość kabla do pierwszej diody LED
- 4 500 mm
- Długość girlandy
- 1 350 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Strumień świetlny przy 4000K
- 200
- Technologia źródła światła
- LED
- Barwa światła
- Kolorowe światło gradientowe (RGBIC)
- Zasilanie sieciowe
- 220–240 V
- Kod IP
- IP54 (zasilacz IP44)
- Klasa ochronności
- Klasa II i III – Połączenie DI i SELV
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Strumień świetlny przy 2700K
- 150
- Rozstaw świateł LED
- 150 mm
- Wykrywanie częstotliwości radiowej
- Not applicable
- Funkcjonalność wzmacniacza sygnału Zigbee
- Nie
- Opcje montażowe
- Ściana, Okno
Źródło światła
- Wygląd
- Curtain
- Możliwość aktualizacji oprogramowania
- Tak
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Aplikacja Philips Hue
- Android 12.0 lub nowszy, iOS 17 lub nowszy
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Określony okres wsparcia
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów
- 12 (with Hue Bridge)
- Zgodne systemy operacyjne
- Android, iOS
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funkcjonalność Matter
- Not applicable
Inne
- Instrukcja obsługi
- User Manual
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu