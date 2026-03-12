Otul dom kurtyną magicznego światła! Kurtyna świetlna Festavia, przeznaczona do użytku wewnątrz i na zewnątrz, ożywia każdą chwilę dekoracyjnym, świątecznym światłem. Ciesz się intensywnymi gradientami wielu kolorów lub białego światła od ciepłego do chłodnego na każdym paśmie — idealnymi na każdą porę roku, uroczystość i nastrój. Zawieś ją przed oknem, na ścianie lub nad łóżkiem. Korzystaj z niej na zewnątrz przez cały rok dzięki odporności na warunki atmosferyczne potwierdzonej klasą IP54. Ozdób elewacje, tarasy i balkony wspaniałym blaskiem kurtyny świetlnej, a po połączeniu Festavia z Hue Bridge personalizuj każdą chwilę za pomocą dynamicznych efektów. Wybieraj spośród efektów migoczących gwiazd, tańczących płomieni i delikatnego blasku przypominającego migotanie świecy. Aby stworzyć prawdziwie wciągające wrażenia, synchronizuj oświetlenie z muzyką i obserwuj, jak światła tańczą, przygasają i zmieniają kolor w rytm każdego uderzenia. Festavia płynnie integruje się z ekosystemem Hue, współgrając z oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym oraz zapewniając łatwe sterowanie i personalizację za pomocą aplikacji Hue i asystentów głosowych.

1,35 x 2 m, 250 diod LED

Białe światło i kolorowy gradient

Synchronizacja z muzyką i dynamiczne efekty

Przezroczysty kabel

Do zastosowań we wnętrzach i na zewnątrz