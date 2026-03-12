Otul ogród siatką magicznego światła! Siatka świetlna Festavia, przeznaczona do użytku na zewnątrz, ożywia każdą chwilę dekoracyjnym, świątecznym światłem. Ciesz się intensywnymi gradientami wielu kolorów lub białego światła od ciepłego do chłodnego — idealnymi na każdą porę roku, uroczystość i nastrój. Rozłóż siatkę świetlną Festavia na krzewach, ogrodzeniach lub balustradach balkonowych, aby ożywić każdą przestrzeń. Odporność na warunki atmosferyczne potwierdzona klasą IP54 pozwala pozostawić ją na zewnątrz przez cały rok. Odkryj jeszcze więcej magii, korzystając z Festavia z Hue Bridge! Personalizuj każdą chwilę za pomocą dynamicznych efektów — od migoczących gwiazd i tańczących płomieni po delikatny blask przypominający migotanie świecy. Aby stworzyć prawdziwie wciągające wrażenia, synchronizuj oświetlenie z muzyką i obserwuj, jak światła tańczą, przygasają i zmieniają kolor w rytm każdego uderzenia. Festavia płynnie integruje się z ekosystemem Hue, współgrając z zewnętrznym oświetleniem Hue oraz zapewniając łatwe sterowanie i personalizację za pomocą aplikacji Hue i asystentów głosowych.

1 x 3.5 m, 250 diod LED

Białe światło i kolorowy gradient

Synchronizacja z muzyką i dynamiczne efekty

Czarny kabel

Zastosowanie na zewnątrz