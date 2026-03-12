Festavia Siatka Świetlna — 1 × 3,5 m, 250 Diod LED
Obecna cena to 1049,99 zł
Obecna cena to 1049,99 zł
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Informacje o Festavia Siatka Świetlna — 1 × 3,5 m, 250 Diod LED
Otul ogród siatką magicznego światła! Siatka świetlna Festavia, przeznaczona do użytku na zewnątrz, ożywia każdą chwilę dekoracyjnym, świątecznym światłem. Ciesz się intensywnymi gradientami wielu kolorów lub białego światła od ciepłego do chłodnego — idealnymi na każdą porę roku, uroczystość i nastrój. Rozłóż siatkę świetlną Festavia na krzewach, ogrodzeniach lub balustradach balkonowych, aby ożywić każdą przestrzeń. Odporność na warunki atmosferyczne potwierdzona klasą IP54 pozwala pozostawić ją na zewnątrz przez cały rok. Odkryj jeszcze więcej magii, korzystając z Festavia z Hue Bridge! Personalizuj każdą chwilę za pomocą dynamicznych efektów — od migoczących gwiazd i tańczących płomieni po delikatny blask przypominający migotanie świecy. Aby stworzyć prawdziwie wciągające wrażenia, synchronizuj oświetlenie z muzyką i obserwuj, jak światła tańczą, przygasają i zmieniają kolor w rytm każdego uderzenia. Festavia płynnie integruje się z ekosystemem Hue, współgrając z zewnętrznym oświetleniem Hue oraz zapewniając łatwe sterowanie i personalizację za pomocą aplikacji Hue i asystentów głosowych.
- 1 x 3.5 m, 250 diod LED
- Białe światło i kolorowy gradient
- Synchronizacja z muzyką i dynamiczne efekty
- Czarny kabel
- Zastosowanie na zewnątrz
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103180070
Właściwości źródła światła
- Ściemnialna
- Tak
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Czarny
- Materiał
- PC, PCV
Trwałość
- Liczba cykli pracy
- 15 000
- Nominalny okres eksploatacji
- 15 000
- Zakres temperatury otoczenia
- Od -20°C do +45°C
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Reflektor punktowy z możliwością regulacji
- No
- Zestaw z bateriami
- Nie
- Wybierz kolor
- Tak
- Wbudowane źródło światła LED
- Tak
Właściwości światła
- Wskaźnik oddawania barw (CRI)
- -
- Temperatura barwowa
- 1000-20000 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła
- 2
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
- 12
Girlanda/taśma oświetleniowa
- Możliwość przedłużenia
- Tak
- Napięcie wejściowe
- 24V
- Długość
- 3 450 mm
Różne
- Zaprojektowano z myślą o
- Ogród, Na zewnątrz
- Styl
- Ponadczasowe
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103180070
- Waga netto
- 1,28 kg
- Waga brutto
- 1,64 kg
- Wysokość
- 156 mm
- Długość
- 114 mm
- Szerokość
- 328 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004457001
Zużycie energii
- Standardowe zużycie energii
- 0,5
- Moc
- 14,8
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
- 0,016
Wymiary i waga produktu
- Długość przewodu
- 7 950
- Całkowita wysokość
- 1 000 mm
- Całkowita długość
- 7 950 mm
- Długość kabla do pierwszej diody LED
- 4 500 mm
- Długość girlandy
- 3 450 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Strumień świetlny przy 4000K
- 200
- Technologia źródła światła
- LED
- Barwa światła
- Kolorowe światło gradientowe (RGBIC)
- Zasilanie sieciowe
- 220–240 V
- Kod IP
- IP54 (zasilacz IP44)
- Klasa ochronności
- Klasa II i III – Połączenie DI i SELV
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Strumień świetlny przy 2700K
- 150
- Rozstaw świateł LED
- 144 mm
- Wykrywanie częstotliwości radiowej
- Not applicable
- Funkcjonalność wzmacniacza sygnału Zigbee
- Nie
- Opcje montażowe
- Krzewy
Źródło światła
- Wygląd
- Net
- Możliwość aktualizacji oprogramowania
- Tak
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Aplikacja Philips Hue
- Android 12.0 lub nowszy, iOS 17 lub nowszy
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Określony okres wsparcia
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów
- 12 (with Hue Bridge)
- Zgodne systemy operacyjne
- Android, iOS
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funkcjonalność Matter
- Not applicable
Inne
- Instrukcja obsługi
- Brak instrukcji obsługi
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu