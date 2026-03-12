Pakiet: Hue sync box + podłużne lampy Play + Taśma LED Ambiance gradient

Oświetlenie przestrzenne. Umieść podłużne lampy Play i taśmę LED Ambiance gradient wokół zestawu kina domowego, podłącz urządzenie Hue sync box i obserwuj, jak światła zmieniają kolor, przyciemniają się i rozjaśniają w synchronizacji z obrazem na ekranie telewizora.

Światło białe i kolorowe

Synchronizacja oświetlenia z telewizorem

Możliwość podłączenia do 4 urządzeń HDMI

Synchronizacja wymaga mostka Hue Bridge