Pakiet: Hue sync box + podłużne lampy Play + Taśma LED Ambiance gradient

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Informacje o Pakiet: Hue sync box + podłużne lampy Play + Taśma LED Ambiance gradient

Oświetlenie przestrzenne. Umieść podłużne lampy Play i taśmę LED Ambiance gradient wokół zestawu kina domowego, podłącz urządzenie Hue sync box i obserwuj, jak światła zmieniają kolor, przyciemniają się i rozjaśniają w synchronizacji z obrazem na ekranie telewizora.

  • Światło białe i kolorowe
  • Synchronizacja oświetlenia z telewizorem
  • Możliwość podłączenia do 4 urządzeń HDMI
  • Synchronizacja wymaga mostka Hue Bridge
  • Przelewy24
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