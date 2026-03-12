Pakiet: Hue sync box + podłużne lampy Play + Taśma LED Ambiance gradient
Cena zestawu wynosi 2610,59 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 2747,99 zł
Cena zestawu wynosi 2610,59 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 2747,99 zł
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Pozycja nie jest już dostępna
Informacje o Pakiet: Hue sync box + podłużne lampy Play + Taśma LED Ambiance gradient
Oświetlenie przestrzenne. Umieść podłużne lampy Play i taśmę LED Ambiance gradient wokół zestawu kina domowego, podłącz urządzenie Hue sync box i obserwuj, jak światła zmieniają kolor, przyciemniają się i rozjaśniają w synchronizacji z obrazem na ekranie telewizora.
- Światło białe i kolorowe
- Synchronizacja oświetlenia z telewizorem
- Możliwość podłączenia do 4 urządzeń HDMI
- Synchronizacja wymaga mostka Hue Bridge
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8719514870741
Informacje o produkcie
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