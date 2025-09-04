Zadbaj o odpowiednią dekorację świetlną w każdej przestrzeni wewnętrznej

Wybierz spośród dopasowanych do nastroju kolorowych lub białych odcieni światła, aby stworzyć idealną atmosferę z rozproszoną poświatą, która rozświetla ściany, podłogi i sufity. Technologia Chomasync™ umożliwia precyzyjne i spójne mieszanie kolorów, tworząc płynne przejścia. Dostosuj swoją przestrzeń za pomocą pięknych scen świetlnych i dynamicznych efektów, które pasują do każdego nastroju i okazji. Można je przyciąć tak, aby pasowały wszędzie — od narożników po ściany, od sufitów po schody.