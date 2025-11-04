A60 - Lâmpada inteligente E27 - 1100
Com milhões de tons de luz branca e colorida, essa lâmpada LED inteligente E27 permite que você defina o ambiente instantaneamente. Adequada para a maioria das instalações, a lâmpada permite levar luz inteligente para qualquer lugar da casa.
Destaques do produto
- White and color ambiance
- Habilitado para Bluetooth
- Hue Bridge habilitada
- Até 1055 lúmens*
- Luz branca e colorida
- Controle instantâneo via Bluetooth
- Adicionar Hue Bridge para desbloquear mais opções
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões (L x A x P)
60x110