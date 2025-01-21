Três tamanhos para um encaixe perfeito

A Play gradient lightstrip está disponível em três tamanhos. A lightstrip de 55 polegadas é recomendada para TVs de 55 a 60 polegadas, a de 65 polegadas para TVs de 65 a 70 polegadas e a de 75 polegadas para TVs de 75 polegadas ou maiores. Se o tamanho da TV estiver entre essas recomendações, use o tamanho imediatamente inferior (por exemplo, uma TV de 62 polegadas usaria a lightstrip de 55 polegadas).