Luzes inteligentes para ajudar você a acordar e dormir de maneira mais natural

Conecte sua lâmpada Philips Hue Iris edição limitada com a Hue Bridge para desbloquear as rotinas "Despertar" e "Dormir", que ajudam você a adormecer e acordar de forma mais natural. Os recursos de ajuste profundo da lâmpada, combinados com sua luz de fundo difusa, permitem que você acorde com seu próprio nascer do sol pessoal pela manhã, enquanto suas luzes se iluminam suavemente, ou diminuam gradualmente a intensidade da luz branca quente para ajudar você a adormecer mais facilmente.