Lâmpada para mesa Iris
Crie o ambiente perfeito em qualquer cômodo da sua casa com a elegante luminária Philips Hue Iris na cor branca. Com uma luz que ilumina a parede com cores e oferece uma suave luz de fundo, a Iris proporciona um efeito sofisticado e único. Adicione uma Hue Bridge para desbloquear todos os recursos de iluminação smart.
Destaques do produto
- White and color ambiance
- LED integrada
- Controle instantâneo via Bluetooth
- Controle com aplicativo ou voz*
- Adicione Hue Bridge para desbloquear mais opções
Beleza encontra inteligência
O design icônico da lâmpada Philips Hue Iris foi reinventado. Disponível em preto ou branco, a Iris traz cabo revestido em tecido, combinação de materiais, tubo interno de alumínio e um efeito de luz exclusivo — um banho de cor com uma suave luz de fundo — para criar uma iluminação inteligente sofisticada.
Uma lâmpada elegante e fácil de usar
A lâmpada Philips Hue Iris oferece um estilo único que complementa qualquer decoração de casa. Coloque a lâmpada em qualquer lugar da sua casa, iluminando as paredes da sala de estar com luz colorida ou colocando-a em uma mesa de cabeceira para uma luz noturna suave.
Luzes inteligentes para ajudar você a acordar e dormir de maneira mais natural
Conecte sua lâmpada Philips Hue Iris edição limitada com a Hue Bridge para desbloquear as rotinas "Despertar" e "Dormir", que ajudam você a adormecer e acordar de forma mais natural. Os recursos de ajuste profundo da lâmpada, combinados com sua luz de fundo difusa, permitem que você acorde com seu próprio nascer do sol pessoal pela manhã, enquanto suas luzes se iluminam suavemente, ou diminuam gradualmente a intensidade da luz branca quente para ajudar você a adormecer mais facilmente.
Controle até 10 luzes com o aplicativo Bluetooth
Com o aplicativo Hue Bluetooth, você pode controlar suas luzes inteligentes Hue em um único cômodo da casa.Adicione até 10 luzes inteligentes e controle todas elas com apenas o toque de um botão no seu dispositivo móvel.
Controle por aplicativo ou voz*
O Philips Hue funciona com Alice, Siri e Google Assistant. Comandos de voz simples permitem que você diminua, aumente ou mude a cor das suas luzes, seja para controlar uma única lâmpada ou todas as luzes da sua casa. O controle por voz requer uma Philips Hue Bridge e um dispositivo parceiro compatível.
Escolha as receitas de luzes perfeitas para suas atividades diárias
Torne o seu dia mais fácil e agradável com quatro receitas de luzes predefinidas, criadas especialmente para suas tarefas diárias: Energizar, Concentrar, Ler e Relaxar. As duas cenas em tons frios, Energizar e Concentrar, ajudam você com as atividades matinais ou a manter o foco, enquanto as cenas mais quentes de Ler e Relaxar facilitam a leitura ou acalmam a mente ocupada.
Escolha o clima certo com luz branca quente a fria
Essas lâmpadas e dispositivos de iluminação oferecem diferentes tons de luzes brancas quentes a frias. Com intensidade totalmente regulável, de tons claros a baixas luzes noturnas, você pode ajustar as luzes para a tonalidade e brilho perfeitos para suas necessidades diárias.
Crie uma experiência personalizada com luzes inteligentes coloridas
Transforme sua casa com mais de 16 milhões de cores, criando instantaneamente a atmosfera certa para qualquer evento. Com o toque de um botão, você pode definir um clima festivo para uma festa, transformar sua sala de estar em um cinema, aprimorar a decoração da sua casa com tonalidades coloridas e muito mais.
Revele o conjunto completo de recursos de iluminação inteligente com a Bridge
A Bridge revela os recursos que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente: controle fora de casa, controle de voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e confiável e muito mais. A Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como você nunca viu antes.
Peças de substituição disponíveis para este produto
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Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
Branca
Material
sintético
Metal